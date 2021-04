Am 09.05. ist wieder Muttertag! Der Tag, an dem wir unseren Müttern Danke sagen für all das, was sie für uns geleistet haben – Tag ein, Tag aus. Für ihre Zeit, ihre Mühe, ihre Liebe, ihre Aufopferung aus vollem Herzen. Bist du noch auf der Suche nach einem Geschenk für deine Mama? Dann bist du hier richtig, denn wir stellen dir heute zehn tolle Geschenkideen zum Muttertag vor.

Muttertag – Danke, Mama

Wusstest du, dass es für den Muttertag kein festes Datum gibt? Deshalb geraten im Mai Kinder und Väter oft in Stress, weil auf einmal ganz plötzlich wieder Muttertag ist. Anbei also eine kleine Eselsbrücke für dich: Der Muttertag wird immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert.

Seit wann feiern wir Muttertag?

Seit 1923 feiern wir in Deutschland schon den Muttertag – dieser Feiertag hat also schon Tradition! In den USA wurde der Muttertag bereits 1914 offiziell zum Feiertag erklärt und daraufhin verbreitete sich dieser Ehrentag international. Der Muttertag geht auf die US-amerikanische Frauenrechtlerin Anna Jarvis zurück, die ihre verstorbene Mutter ehren und die Öffentlichkeit zeitgleich auf die Probleme hinweisen wollte, denen die Frauen damals ausgesetzt waren. Ihre Forderung: ein Festtag für alle Mütter!

Geschenke für Mama – alles für deine spirituelle Mutter!

Interessiert sich deine Mutter für Yoga oder ist sie sogar bereits praktizierende Yogini? Dann haben wir hier die passenden Geschenktipps zum Muttertag rund um Yoga, Ayurveda, gute Bücher, nahrhaftes Essen und einen gesunden Lifestyle.

10 Geschenkideen zum Muttertag – das Beste für deine Yoga Mom

#1: Das Geschenkset für Yoga-Anfänger – die Rundum-sorglos-Ausstattung

Deine Mutter möchte tiefer in die Yogawelt eintauchen? Wie wäre es mit einem Yoga-Set „Kick it – two“? In diesem Set sind eine Yogamatte, zwei Yogablöcke und ein Yogagurt der Marke YOGISTAR enthalten.

Begleite deine yoga-interessierte Mutter mit praktischen Hilfsmitteln bei ihren ersten Schritten auf der Matte. So kann sie langsam, aber sicher ihre Yogahaltungen perfektionieren und Kraft auf der Matte vom Yogamatten-Profi tanken.

#2: Meditieren – frischer Geist, frisches Leben!

Möchtest du deiner Mama den Einstieg in das Meditieren erleichtern? Wie wäre es mit einem Meditationskissen für einen stabilen und bequemen Sitz bei der Geistesübung? Die Kissen tragen dazu bei, dass sich die Hüfte über den Knien befindet, und sorgen so für mehr Weite in der Hüfte und eine aufrechte Haltung der Wirbelsäule.

Passend zum Einsteiger-Yogaset bietet der YOGISHOP hochwertige Meditationskissen an, um deine Mutter in ihrer Meditationspraxis zu unterstützen, damit sie auf bequeme Weise einen Zustand innerer Ruhe erreichen kann. Diese Meditationskissen verfügen über eine natürliche Füllung aus Buchweizenspelz und einen Bezug aus Bio-Baumwolle. Für mehr Wohlbefinden und Komfort beim Meditieren!

#3: Eine Malakette für eine Japa-Mala-Meditation

Eine Mala hat spirituelle Tradition. Sie ist das Hilfsmittel bei der Mantra-Rezitation und obendrein ist sie ein ganz besonderes Schmuckstück. Abgesehen von den traditionellen Rudraksha-Malas, die aus den Samen eines Baumes im Himalaya-Gebirge gewonnen werden, gibt es mittlerweile auch wunderschöne Malas aus Halbedelsteinen. Da bestimmten Steinen feinstoffliche Wirkungen nachgesagt werden, soll sie das Rezitieren eines Mantras noch verstärken.

Sylvie Eder hat in ihrer Werkstatt in München eine ganz besondere Diffuser Mala Wood & Lavastone kreiert: Das Holz sowie die porösen Strukturen des Lavasteins können mit ätherischen Ölen eingerieben werden, damit deine Mama den Duft ihres Lieblingsöls stets bei sich tragen kann. Die perfekte Geschenkidee zum Muttertag!

#4: Lande mit ätherischen Ölen und Düften im gegenwärtigen Moment

Der Bio-Pionier Primavera ist seit dreißig Jahren Marktführer der deutschen Aromatherapie. Ätherischen Ölen wird nachgesagt, körperliche und seelische Beschwerden lindern zu können.

Über die Nase werden die Duftmoleküle von der Riechschleimhaut aufgenommen, die zu unserem zentralen Nervensystem gehört. Unser Geruchssinn sitzt im ältesten Teil unseres Gehirns, dem so genannten limbischen System. Duftreize tragen dazu bei, dass daraufhin Botenstoffe ausgeschüttet werden. Diese können beruhigend oder schmerzlindernd wirken, unser Wohlbefinden erhöhen oder aber die Stimmung boosten. Düfte können eine wahrlich heilsame Wirkung haben.

Wie wäre es mit dem „Frauenkraft“-Produktset von Primavera zum Muttertag? Abgesehen von naturreinen, ätherischen Ölen sind Pflegeöle, Leerflaschen und eine DIY-Broschüre mit Rezepten zum Selbermischen in dem Set enthalten. An die Fläschchen, fertig, los!

#5: Mehr Tiefgang in der Yogaphilosophie, bitte!

Praktiziert deine Mutter schon länger Yoga und wünscht sie sich neben der körperlichen Praxis noch mehr Tiefgang? Dann sind die 84 Yoga-Philosophie-Karten von Eckard Wolz-Gottwald perfekt für sie! Eckard Wolz-Gottwald lehrt Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Münster. Er hat in diesem Kartenset die Kerngedanken der Yogaphilosophie zusammengefasst und hilft den wissenshungrigen Yogamüttern, ihr Yogawissen zu vertiefen.

#6: Gesunder Lifestyle mit der richtigen Trinkmenge – stay hydrated!

Legt deine Mutter wert auf einen gesunden Lifestyle? Unter anderem benötigt unser Körper ausreichend Flüssigkeit, damit er gut funktionieren kann.

Unterstütz deine aktive Mutter bei ihren Bemühungen, gesund zu leben, und schenk ihr zum Muttertag eine CARRY Bottle. Die Flaschen gibt es in unterschiedlichen Größen. Außerdem gibt es Schutzhüllen aus recycelten PET-Flaschen, damit die Trinkflasche zur ständigen Begleitung wird.

Das Besondere an dieser Marke: Die Flaschen werden in Niedersachsen hergestellt. Selbst das Rohglas und die Verpackung kommen aus dem nordischen Bundesland! Ein perfektes Geschenk zum Muttertag: Es hält deine Mutter gesund und ist auch noch nachhaltig für Mutter Erde!

#7: Trotz globalen Reiseeinschränkungen: Schick deine Mutter auf kulinarische Entdeckungsreise!

Wenn deine Mutter auf guten, bewussten Genuss steht, dann ist das „Bio Feinschmecker-Entdecker-Set“ von ALL BIO das perfekte Muttertagsgeschenk! Schenk ihr einen Streifzug durch das reichhaltige Bio-Sortiment und lass sie Neues entdecken. Kulinarische Abwechselung garantiert!

#8: Selbstheilung mit Ayurveda

Ayurveda und Yoga gehen ja bekanntlich Hand in Hand. Die Wissenschaft vom Leben trägt zu ganzheitlicher Gesundheit bei und ist deshalb sehr beliebt unter den Yogapraktizierenden – und deshalb die perfekte Geschenkidee zum Muttertag!

Schenk deiner Mutter Selbstheilung mit Ayurveda von Dr. Vasant Lad – das Standardwerk der indischen Heilkunde, das in keiner Yogi-Bibliothek fehlen sollte!

#9: Was für die Ohren – das akustische Yoga-Accessoire!

Selbst den uralten Yogis war bewusst: Die Klangkraft hat eine heilsame Wirkung! Die wohltuenden Klänge und Klangvibrationen runden sowohl Meditationen als auch die Achtsamkeitspraxis ab.

Versetz das Herz deiner Mutter in Schwingungen: Die Klangschale Sound of Serenity erzeugt einen angenehmen Ton mit langanhaltender Vibration und sorgt so für mehr Entspannung – beschere deiner Yogamutter meditative Klänge und Momente zwischendurch. Ein akustisches Geschenk zum Muttertag.

#10: Muttertag Geschenkideen: Verschenke Yogawissen

Und wenn du deiner Mutter eine ganz besondere Freude machen möchtest, dann überrasch sie mit dem Verschenk Abo von YOGA AKTUELL. Für ein Jahr kann sich deine Mutter über aktuelle Infos aus der Yogaszene, fundierte Artikel zur Yogaphilosophie, wohltuende Asana-Workshops sowie Tipps zum yogischen Lifestyle freuen! Und das Beste an dem Verschenk-Abo: Es endet automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf!