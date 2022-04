So findest du die richtige Yogamatte! Sichere dir mit YOGA AKTUELL deinen Rabatt-Gutschein bei YOGISTAR

Kennst du das? Du suchst eine Yogamatte, klickst dich durchs Web und schon hast du die Qual der Wahl. Anbieter gibt es unzählige, Matten erst recht – von Material und Verarbeitung bis hin zu Größe und Gewicht.

Vorbei die Zeiten, als man fürs Yoga noch eine beliebige Gymnastikmatte ausrollte. Heute gibt es zahlreiche Modelle speziell für deine Yogapraxis. Und weil Yoga nicht gleich Yoga ist, finden sich auch hier jede Menge Unterschiede – je nach Bedarf, Vorlieben und Yogastil.

Tipp Nr. 1: Der passende Hersteller

Zu den führenden Anbietern im Yogamatten-Segment zählt der Hersteller YOGISTAR. Wir finden: zurecht. Seit Jahren entwickelt das Unternehmen mit viel Liebe und Know-how immer wieder neue Modelle, damit jede/r Yogi*ni genau die Matte bekommt, die zu ihr/m passt.

Das Besondere: Eine Yogamatte von YOGISTAR ist ein Produkt, dem du vertrauen kannst.

Nicht nur weil bekannte Yogastudios und –zentren weltweit dies tun. Vor allem weil der Hersteller weit vorne liegt in Sachen Qualität und Nachhaltigkeit, immer wieder forscht, seine Erfahrungen nutzt und Yogamatten über Jahre hinweg quasi perfektioniert hat.

Natürlich legt YOGISTAR auch großen Wert auf umweltfreundliche Materialien und eine ökologisch verträgliche Produktion. In Kooperation mit „Trees for the Future“ pflanzt der Anbieter obendrein mit jeder verkauften Matte einen Baum und unterstützt zahlreiche Charity-Projekte.

Was außerdem positiv auffällt: der Service. Und weil der im Internet oft zu kurz kommt, kann der Hersteller hier noch einmal punkten. YOGISTAR liegt es spürbar am Herzen, für Kunden da zu sein – auch über den userfreundlichen Webshop hinaus. Per Mail werden Fragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet. Sogar eine Service-Hotline ist von Montag bis Freitag eingerichtet. Wer dort anruft, bekommt eine persönliche Beratung von Herz zu Herz und Antworten von geschulten Mitarbeiter*innen, die ihre Produkte kennen und lieben.

Tipp Nr. 2: Checklist für deine neue Yogamatte

Wenn es richtig schnell gehen soll, empfehlen wir dir den YOGISTAR Yogamatten-Test. In Sekunden und nach nur 5 Klicks erhältst du eine Auswahl an Matten, die zu dir passen. Für alle anderen gibt es hier eine Checklist mit 3 wichtigen Kriterien rund um deine neue Matte und unseren Empfehlungen für die dazu passenden Modelle.

Mit dem Gutschein-Code YOGA AKTUELL sparst du als YOGA-AKTUELL- Leser*in 10% beim Kauf einer neuen Matte von YOGISTAR (gültig ab einem Bestellwert von 49,-).

1) Rutschfestigkeit

Deine Sonnengrüße gelingen besonders leicht, wenn du eine rutschfeste Yogamatte verwendest, die dir genügend Grip und Bodenhaftung gibt, um dich in deinen Asanas dem Himmel entgegenzustrecken. Vor allem wenn du dynamisches Yoga wie etwa Ashtanga praktizierst oder auch mal ins Schwitzen kommst, ist es wichtig, dass du eine rutschfeste Yogamatte nutzt.

Unsere Empfehlung:

Die YOGIMAT® SUN 4 MM, der Top-Seller von YOGISTAR – super-rutschfest und 100% natürlich!

Material: Natürlicher Kautschuk

Allergikergeeignet

Reinigung: Maschinenwäsche 30° oder abwischbar mit Yogamatten-Reiniger

Nachhaltigkeit: OEKOTEX-zertifziert, vegan

Maße: Länge 200 cm x Breite 65 cm x Höhe 4 mm

Gewicht: 2,1 kg

Herrlich strahlende Farben für jeden Geschmack

2) Handlichkeit

Hast du deine Yogamatte am liebsten immer und überall dabei, suchst vor allem ein praktisches Modell, das leicht ist und sogar in deinen Rucksack passt?

Unsere Empfehlung:

Die YOGIMAT® SUN TRAVEL, die „Reise-Variante“ der beliebten „SUN“ – genauso rutschfest, aber besonders leicht, dünn, faltbar und geeignet für jedes Handgepäck!

Alle Kriterien wie oben

Außer Gewicht und Höhe: nur 1,4 kg und 1,3 mm dick

3) Komfort

Wenn du es beim Yoga gerne weich hast, Deine Gelenke schonen möchtest und einen eher ruhigen Yogastil pflegst, sollte deine Matte den nötigen Komfort bieten. Auch ein kühler, harter Boden kann ein Grund sein, warum eine isolierende, gemütliche Matte gut für dich ist.

Unsere Empfehlungen:

Die YOGIMAT® SUN 6 MM, die „Komfort-Variante“ der beliebten „SUN“ – genauso rutschfest, aber besonders dick, knie-schonend und komfortabel

Alle Kriterien wie oben (nur nicht geeignet für die Waschmaschine)

Außer Gewicht und Höhe: 2,65 kg und 6 mm dicke

Heißt Komfort für Dich aber auch, dass Deine Matte bei aller Gemütlichkeit handlich und nicht allzu schwer sein sollte?

Dann haben wir diesen Tipp für Dich:

Die YOGIMAT® PRO – die bequeme TPE-Schaum-Matte mit nur 1 kg Gewicht

Material: 100% umweltfreundlicher, recycelbarer TPE-Schaum

Allergikergeeignet

Reinigung: leicht abwischbar mit Yogamatten-Reiniger

Geruchsneutralität: exzellent

Maße: Länge 183 cm x Breite 61 cm x Höhe 6 mm

Gewicht: 1 kg

Vorsicht: Obwohl die YOGIMAT® PRO so herrlich leicht ist, solltest du sie nicht mit nach draußen in die Sonne nehmen oder im Auto liegenlassen. Was die YOGIMAT® PRO nämlich gar nicht mag, sind Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

Yoga Equipment: Die ganze Palette für deine Yogapraxis

So facettenreich und individuell wie der Yoga ist auch das Angebot von YOGISTAR. Der Spezialist für Yogamatten hat nämlich auch jede Menge Zubehör für dein Yoga im Sortiment. Von Yoga Blöcken, Kissen, Bolstern, Gurten bis hin zu hochwertiger Yoga Kleidung und wunderschönen Accessoires lohnt sich ein Besuch im Webshop für Yoga-Liebhaber allemal.

www.yogistar.com

Wir wünschen dir viel Freude beim Stöbern und Shoppen!