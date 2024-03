Die 7 Himmelsrichtungen

Eine spirituelle Reise zu dir selbst – entdecke die verschiedenen Richtungen und Aspekte des Lebens.

In unterschiedlichen spirituellen Traditionen und schamanischen Lehren haben die Himmelsrichtungen schon immer eine wesentliche Bedeutung gehabt. Ihre vielfältigen Aspekte können erhellende und hilfreiche Leitfäden für den eigenen Lebensweg sein. Da es so viele verschiedene Deutungen gibt, erlaube ich mir, hier meine eigenen Gedanken wiederzugeben, ohne mich auf eine bestimmte Überlieferung zu fixieren.

Der Osten

„Ein neues Leben kannst du nicht anfangen,

aber täglich einen neuen Tag.“ – Henry David Thoreau

Eine Geburt passiert nicht unvorhergesehen und plötzlich, sondern ist die Folge eines längeren Prozesses. Ebenso ist der Tagesbeginn ein allmählicher Vorgang. Die Zeit vor Sonnenaufgang wird im Yoga Brahmamuhurta genannt, denn diese „göttliche Stunde“ hat eine ganz spezielle sattvische Qualität für eine spirituelle Praxis. Die Ruhe der Nacht ist spürbar, und das Tor zu überirdischen Erkenntnissen ist noch offen und verbindet sich mit den erwachenden, weltlichen Energien des Tages.

Lebens-Frühling

Im Osten geht es um Aufbruch und Neubeginn. Dabei sollten wir nicht in der Gewohnheit stecken bleiben, einen neuen Tag in das abgetragene Korsett des Gestern zu stecken. Auch wenn wir Alltagsroutinen wie auf Schienen abspulen, ist jeder Morgen und jedes Heute eigentlich einzigartig und unterscheidet sich von allem, was wir bisher erlebt haben.

In dem Moment, da wir die natürliche Sehnsucht nach Entfaltung spüren – ähnlich wie die Sonne, die über den Horizont nach oben steigt – fließt eine kreative und optimistische Kraft in unsere Gedanken und in unsere Aktionen. Solange wir Visionen haben, und solange wir dabei sind, diese in irgendeiner Form umzusetzen, erleben wir Sinn und Dankbarkeit im Leben.

Das Luftelement

Die Luft verbindet das Himmlische mit dem Irdischen, den Körper mit dem Geist, das Leben mit dem Tod und den Tod mit dem Leben. Über Stimme und Gesänge gibt die Luft Wissen und Weisheit weiter. Sie beinhaltet sowohl die männliche Qualität von Logik, Klarheit und Direktheit als auch das Kindliche mit seiner Leichtigkeit, Lebensfreude und Kreativität.

Fragen an den Osten

Was will ich beginnen und kreieren?

Was möchte ich neu lernen?

Auf welches neue Lebensabenteuer will ich mich einlassen?

Der Süden