Meet the Model – Lisa Ratzesberger

Lisa Ratzesberger, unser Covermodel April/Mai, ist Yogalehrerin und Spiritual-Life-Coach. Sie lebt in München und kommt ursprünglich aus dem Berchtesgadener Land. Vor zwei Jahren hat sie ihren Job bei BMW aufgegeben, um ihren Traum zu verwirklichen, als selbstständige -Yogalehrerin tätig zu sein. Yoga bedeutet für sie eine Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, sich zu erkunden, zu heilen, und wieder zurück zum eigenen Ursprung zu finden.

„… Und mir zu erlauben, so zu sein, wie ich wirklich bin. Egal ob bei der Asana-Praxis oder in der Natur, Yoga hat so viele Facetten!“, so Lisa.

Neben den Yogaklassen, die sie in Präsenz unterrichtet, bietet sie zweimal im Monat Moon Circles online an. Zudem gibt es Yoga-Retreats mit ihr und regelmäßige Events in München, die sie als Mischung aus Kakaozeremonie, Ecstatic Dance, Yoga, Journalling und Women Circle beschreibt. Darüber hinaus ist auch das Coaching eine große Leidenschaft von Lisa.

earth___and___soul, www.earth-soul.de

Foto: www.renedomke.de

Kleidung: www.lululemon.de, www.rockonandnamaste.com

Location: www.hannaerz.de