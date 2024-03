Hafer – kleines Korn, große Wirkung

Vitamine, Ballaststoffe und jede Menge Genuss: Hafer ist gesund und lässt sich vielseitig lecker zubereiten!

Entdecke das regionale Superfood in süßen und herzhaften Variationen: als Porridge, in Kuchen, Müslis, Smoothies oder als Bratling – Hafer lässt sich unglaublich vielseitig einsetzen und ist zudem noch sehr gesund.

Das heimische Getreide aus der Familie der Süßgräser ist reich an Ballaststoffen, an Mineralstoffen wie Eisen, Magnesium und Calcium sowie an Vitamin B1 und B6. Über Hafer freut sich auch der Darm, da ballaststoffreiche Nahrungsmittel das Wachstum und die Aktivität unserer Darmbakterien fördern. Hafer ist von Natur aus glutenfrei, jedoch kommt er durch verunreinigten Anbau und entsprechende Lieferketten oft in Kontakt mit glutenhaltigen Getreidesorten. Durch diesen Kontakt mit Weizen, Dinkel, Roggen oder Gerste gilt Hafer nur als glutenarm. In Geschäften sind glutenfreie Haferflocken extra auch als solche gekennzeichnet.

