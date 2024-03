Klassische Psychologie, buddhistische Psychologie, Esoterik und Hellsehen

Schatten erkennen, hinderliche Prägungen auflösen, Verletzungen heilen: verschiedene Ansätze – beschrieben auf der Grundlage persönlicher Erfahrungen.

Die letzten Jahre sind in jeder Hinsicht wild. Wir erleben tiefgreifende Veränderungen – gesellschaftlich, politisch und persönlich. Die Schatten und die verkrusteten Energien der Gesellschaft wie auch des Einzelnen zeigen sich deutlich. Den eigenen Schatten und Abgründen ehrlich zu begegnen, ist nicht einfach. All das löst Ängste und häufig auch Verwirrung aus. Es ist manchmal schwer, Orientierung zu finden. Aber es ist wirklich wichtig, dass jetzt so vieles ans Licht kommt, was schon immer da war. Nun wird es sicht- und fühlbar, und so können Transformation und Heilung geschehen.

Wir haben jetzt die Möglichkeit, ehrlicher mit uns selbst zu werden und unsere Schatten liebevoll zu integrieren. Dadurch werden sie nicht mehr nach außen ausgelagert, was so viel Leid verursacht.

Die ausgelagerten Schatten finden wir beispielsweise im politischen Bereich im Umgang mit sehr sensiblen Themen, bei denen wir weder Verantwortung übernehmen noch uns den Konsequenzen stellen. Genauso finden wir sie im Umgang mit der Umwelt, die wir zumüllen und auf vielerlei Art und Weise schädigen. Und wir finden sie in unseren persönlichen Beziehungen, wo wir uns selbst und anderen das Leben schwermachen, weil wir auch da nicht in der Lage sind, die Verantwortung für uns selbst und unsere Gefühle zu übernehmen. Alldem mit Liebe, Achtsamkeit, Wertfreiheit und auch mit Wertschätzung zu begegnen, ist nicht einfach, aber ein Weg zur Heilung.

Ich bin überzeugt davon, dass wir aufgerufen sind, gesellschaftlich wie persönlich einen echten Bewusstseinssprung zu machen. Dieser Sprung kann nur von innen nach außen gelingen. Nicht wie bisher, wo wir immer auf eine positive Veränderung im Außen hofften. Daher ist jetzt eine Zeit, in der wir mehr denn je Unterstützung brauchen. Die Sehnsucht nach Sicherheit, Zugehörigkeit, Geborgenheit und Heilung ist immens groß. Es gibt gerade in der spirituellen Szene so unendlich viele Angebote, Möglichkeiten und Versprechen, dass man sich auch da leicht verirren kann.

Gerne möchte ich hier meine Erfahrungen beschreiben, in Vergleich setzen und auch die Heilmethoden beschreiben, die ich als sehr hilfreich erlebe: Seit über fünfundzwanzig Jahren arbeite ich therapeutisch, medial und energetisch mit Menschen, praktiziere seit über dreißig Jahren Yoga und unterrichte es auch fast so lange. Das ist ein langer Zeitraum, […]