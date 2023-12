Ein kraftvoller Ort auf 1.200 m

Im Naturhotel Chesa Valisa****s trifft die traditionelle 5.000 Jahre alte indische Heilkunst nicht nur auf die Kraft der Berge, sondern auf einen Ort, dessen Geschichte bereits 500 Jahre zurückgeht. Die indische Gesundheitslehre Ayurveda stellt seit vielen Jahren den Hauptpfeiler des Naturhotel-Gesundheitskonzeptes dar.

Dr. Dinu, der Ayurveda-Arzt aus dem Naturhotel erzählt uns, warum und für wen eine Panchkarma-Kur geeignet ist und weshalb es durchaus Sinn macht, diese nicht in Asien durchzuführen.

Sie kommen aus Kerala in Indien, können Sie uns ganz kurz erklären, was der größte Unterschied zwischen der konventionellen- und der ayurvedischen Medizin ist und gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten?

„Immer wieder sind Hotelgäste erstaunt, wenn ich erzähle, dass ich 5,5 Jahre in Indien studiert und ein einjähriges Praxisjahr absolviert habe, bevor ich als Ayurveda-Arzt tätig werden durfte. Die zeitliche Dauer meiner Ausbildung ist somit gleich mit der westlichen Medizin zustellen. Ein ganz großer Unterschied ist aber, dass im Ayurveda Gesundheit nicht bedeutet, frei von Beschwerden zu sein. Im Falle von z.B. anhaltendem Stress gilt jemand im Ayurveda nicht als gesund, selbst wenn noch keine Krankheitssymptome vorhanden sind. Während sich die Schulmedizin auf die Behandlung von Symptomen konzentriert, steht im Ayurveda die Behandlung des Ichs, die unter den Symptomen leiden, im Mittelpunkt. In meiner Heimat geht man vorbeugend zum Ayurveda-Arzt. Durch das Pulslesen bzw. fühlen kann ein Ayurveda-Arzt eine Krankheit schon im frühen 1. Stadium erkennen. Im Ayurveda gibt es 7 Stadien in der Entwicklung einer Krankheit. Im ersten Stadium ist das Dosha im Ungleichgewicht. In der Schulmedizin wird eine Krankheit erst im 6. Stadium erkannt.“

Gäste im Naturhotel können unter Ihrer Leitung auch eine Panchakarma-Kur machen. Können Sie uns sagen, warum diese Kur so wertvoll ist und warum ein Ort wie das Kleinwalsertal bestens dafür geeignet ist?

„Im Vergleich zu herkömmlichen Detoxkuren, die sich auf die Ausleitung von Substanzen aus dem Darm konzentrieren, erfolgt bei einer Panchakarma-Kur die Ausscheidung von über Jahrzehnte hinweg im gesamten Körper (einschließlich Kopf, Hände, Beine usw.) angesammelten Toxinen und Stoffwechselschlacken. Gleichzeitig wird der Körper gestärkt und wieder aufgebaut. Zu Beginn einer jeden Panchakarma-Kur findet eine Konstitutionsbestimmung und Pulsdiagnose statt. Da jeder Mensch unterschiedlich ist, kommt es immer auf die Konstitution an, was sinnvoll ist. Viele beschreibe, das Gefühl nach einer solchen Panchakarma-Kur „als wäre man neugeboren“ und ja, es ist so. In der heutigen Zeit wächst das Bedürfnis nach Entspannung, Erholung und auch Entgiftung. Für mich ist es daher eine großartige Sache, dass der Ayurveda auf der ganzen Welt immer präsenter und auch verstanden wird. Menschen müssen für eine Panchakarma-Kur nicht mehr ins Flugzeug steigen und den Körper nach einer tiefen Reinigung wieder mit einem Jet-Lag belasten. Es freut mich ganz besonders, Ayurveda authentisch und nachhaltig im Naturhotel Chesa Valisa, in Österreich, anwenden zu dürfen.“

Angebot: Panachakarma-Kur: 14 Nächte / 13 Behandlungstage mit medizinischer Begleitung. Traditionelle Anwendungen mit Ölen aus Indien, ayurvedische Küche in 100% BIO-Qualität. Ab 4120.- Euro p.P.

www.naturhotel.at

Kontaktdaten:

Familie Kessler

Das Naturhotel Chesa Valisa****

Gerbeweg 18

A 6992 Hirschegg/Kleinwalsertal

T +43-5517-54140 info@naturhotel.at

www.naturhotel.at