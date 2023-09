Yoga und die Chakras, Teil 3

Teil 3, Manipura-Chakra: Ego, Power und Handlungsfähigkeit – Kriyas und Asanas für das energetische Zentrum des Solarplexus-Bereichs.

Mit dem dritten Chakra, Mani-pura, verlassen wir die wässrigen Tiefen von Svadhishthana, die Sexualität, Lust und Genussfähigkeit (beschrieben im letzten Heft), und erfahren das Feuer der Transformation, die Wärme im Bauch, unser persönliches Kraftwerk, Agni – die Kraft der Verdauung und der Assimilation.

Im ersten Chakra waren wir damit beschäftigt, eine sichere Grundlage für unsere Entwicklung zu schaffen, in Chakra 2 ging es darum, sinnliche Erfahrungen zu machen, sowie um gesunde Sexualität, und jetzt werden wir zum Individuum, das eine Richtung im Leben einschlägt. Wir beginnen zu handeln, erleben Kraft, entwickeln Willen und spüren unsere Individualität. Mit jeder Stufe auf der Leiter der Chakras erweitert sich unser Horizont, wir erleben mehr Freiheit und Verantwortung. Im dritten Chakra geht es nun darum, unsere Autonomie zu entwickeln.

Das ist unbedingte Voraussetzung für die weitere Entwicklung, vor allem in Hinblick auf Chakra 4, wo wir Kontakt und Liebe entdecken. In Muladhara waren wir noch ganz mit der Sicherheit der Mutter Erde verschmolzen, in Svadhishthana machten wir erste Gehversuche und entdeckten die Welt auf sinnliche Art und Weise. In Manipura müssen wir nun unsere Autonomie und Individualität entwickeln, sonst haben alle Kontakte, die wir auf der Ebene des Herzchakra erleben, keine reale Basis. Jede Begegnung mit anderen ist dann ein Versuch, unsere Defizite auszugleichen oder unsere Stärke zu demonstrieren, statt mit freiem Willen auf andere zuzugehen.

In Manipura kommt also unser Ego ins Spiel, das in der Spiritualität einen schlechten Ruf hat. Es soll losgelassen, bekämpft oder gar abgetötet werden – solche Sätze liest man in der esoterischen Literatur immer wieder. Das Ego generell abzulehnen, greift aber zu kurz, denn ein Mensch völlig ohne Ego ist selbst in einer spirituellen Umgebung, wie etwa einem Kloster, nicht überlebensfähig. Wer sein Ego bekämpft, kämpft gegen sich selbst, und das kann nicht der Sinn einer spirituellen Entwicklung sein.

Das Manipura-Chakra

Aus der Psychologie der Samkhya-Philosophie kommen wichtige Hinweise über unser Ego und wie wir damit im Yoga und im Alltag umgehen können. Es ist ein Teil unserer Denkfähigkeit, die im Samkhya Chitta heißt. Ein Anteil von Chitta heißt Ahamkhara, das bedeutet „Ich-Macher“. Wenn dieser […]