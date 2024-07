Ayurveda, Anti-Aging und Langlebigkeit

„Das Mindset steht an erster Stelle.“ – Ayurveda-Arzt Dr. Devraj Vignesh erklärt, worauf es bei Anti-Aging und Langlebigkeit ankommt.

„Anti-Aging“ und „Langlebigkeit“ sind große Themen unserer Zeit

Auch trotz intensiver wissenschaftlicher Forschung lässt sich das Altern nicht aufhalten, allenfalls verlangsamen. Wahre Schönheit und Jugend kommen ohnehin von innen, sagt Dr. Devraj Vignesh im Interview mit Jana Tschitschke.

INTERVIEW

Jana Tschitschke: Was verstehen Sie als Ayurveda-Arzt unter „alt“ und „jung“?

Dr. Devraj Vignesh: Wenn Menschen aufhören, neugierig auf sich selbst und das Leben zu sein, beginnen sie zu altern. Es ist das Mindset, also die Geisteshaltung, die sich als Verlust der Vitalität manifestiert. Wer körperlich und geistig aktiv ist, bleibt jung. Ich habe alte Menschen im Körper von 20-Jährigen und junge Menschen im Körper von 70-Jährigen gesehen.

Aber bei Frauen wird das Alter vor allem durch äußere Merkmale wie faltenfreie Haut bestimmt. Botox und Hyaluronsäure versprechen Schönheit und Jugend. Was halten Sie davon?

Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Schönheit und Jugend haben aber viel mit der Einstellung und dem Lebensstil zu tun. Altern ist ein Prozess von innen nach außen und nicht umgekehrt. Was man an der Oberfläche plastisch verändert, hat Nebenwirkungen und ist auf das Äußere beschränkt. Kommt die Veränderung jedoch von innen, zeigt sie sich äußerlich in einer Ausstrahlung, die in jedem Alter schön macht.

Im Ayurveda gilt die Ernährung als wichtigste Säule für Gesundheit und Vitalität. Ist also das Mindset wichtiger als das, was man isst?

Ganz genau. Das Mindset steht an erster Stelle.

Warum?

Es bestimmt die Fähigkeit, „Nein“ zu toxischen Einflüssen zu sagen.

Was sind toxische Einflüsse?

In Bezug auf die Ernährung alles, was im Ayurveda als tamasisch und rajasisch gilt. Dazu gehören Fleisch, Fisch, Eier, Alkohol, Drogen, Fast Food und Essensreste. In Bezug auf den Geist spielen zum Beispiel ungesunde Inhalte von Social-Media-Kanälen eine wichtige Rolle. Damit meine ich Inhalte, die das Gehirn nicht zur Ruhe kommen lassen. Alles, was wir zu uns nehmen – unser Essen, unsere Beziehungen und die Inhalte, die wir konsumieren – wirkt sich auf unseren Körper und unseren Geist aus. Um ein langes und gesundes Leben zu führen, müssen wir auf alle Aspekte unseres Lebens achten.

Können Sie das genauer erklären?

Der Geist braucht sinnvolle Herausforderungen. Der japanische Begriff „Ikigai“ beschreibt das sehr gut. Es ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Es ergibt sich aus der Schnittmenge dessen, was man gerne tut und beherrscht, was der Welt nützt und wofür man im besten Fall bezahlt wird. Doch sinnvolle Arbeit, gesunde Ernährung und Sport allein reichen nicht aus. Menschliche Beziehungen sind entscheidend für unser Wohlbefinden, wenn sie eine sichere Bindung darstellen. Das ist heute vor allem in den westlichen Gesellschaften in Vergessenheit geraten. Dort ist die Einsamkeit des Einzelnen sehr ausgeprägt.

Wie verlangsamen ayurvedische Behandlungen und Routinen den Alterungsprozess?

Regelmäßige Panchakarma-Kuren unterstützen die Verjüngung, vor allem bei Überkonsum auf körperlicher und geistiger Ebene. Sie reinigen den Körper von Giftstoffen. Wichtig ist auch ein Tagesablauf, der sich an den Dosha-Zeiten orientiert – zum Beispiel vor 22 Uhr schlafen und ab 5 Uhr aufstehen. Das bringt den Hormonhaushalt ins Gleichgewicht.

Welchen Tipp haben Sie für Menschen, die einen Job haben, der es schwierig macht, diesen Tagesablauf einzuhalten?

Betroffene sollten einen regelmäßigen Tagesablauf entwickeln, Süßigkeiten zwischen den Mahlzeiten vermeiden und sich mindestens eine Stunde am Tag bewegen.

Welche ayurvedischen Medikamente unterstützen Anti-Aging und Langlebigkeit und warum?

Ayurveda hat einige erstaunliche Medikamente, die Menschen helfen, in Würde zu altern. Zum Beispiel kann Shatavari helfen, den Hormonhaushalt von Frauen auszugleichen. Ashwagandha hilft, Körper und Geist zu entspannen. Brahmi verbessert die Stimmung und das Gedächtnis. Kumkumadi Tailam kann wirksam sein, um eine strahlende und gesunde Haut zu erhalten.

Vielen Dank für das Interview!

Dr. Vignesh – © Sitaram Mountain Retreat

Infos zur Person: Dr. Vignesh Devraj (39) ist Ayurveda-Arzt in der vierten Generation einer angesehenen Ayurveda-Familie. Er gründete das Sitaram Beach Retreat und das neu eröffnete Sitaram Mountain Retreat in Kerala. Für ihn ist Gesundheit die Grundlage, um die Schönheit des Lebens genießen zu können. Dies möchte er in seinem Podcast „Ayurvedic Healing & Beyond“ vermitteln. Mehr dazu auf seiner Homepage: https://vigneshdevraj.com/

