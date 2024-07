Mehr Yin, weniger Kopfschmerzen

Entspannung und Gelassenheit sind Zauberworte, die dir helfen, dass Ruhe im Kopf einkehren kann und Druck und Anspannung abnehmen. Wir stellen dir wirkungsvolle Haltungen aus dem Yin Yoga vor, die dich in Kombination mit Akupressurpunkten von lästigen Kopfschmerzen und Migräneanfällen befreien können.

Kopfschmerzen – zu viel Hitze im Kopf

Selbst viele Yogis leiden unter Druck und Enge im Kopf. Das liegt nicht nur am Dauerstress, sondern kann auch an den extrem wechselnden Temperaturen und Stürmen liegen, die derzeit unser Land beherrschen. Kopfschmerzen können auch dann schneller aufkommen, wenn die Yogapraxis sehr yanglastig ist. Dann kann es passieren, dass wir nachts nicht durchschlafen und wir nicht richtig regenerieren können, was sich durch zu viel Hitze im Kopf bemerkbar macht.

Vielleicht leidest auch du unter Spannungskopfschmerzen, Migräne oder Anspannung und weißt manchmal gar nicht, wie du trotz dieses unangenehmen Körpergefühls dein tägliches Pensum an Verpflichtungen und Aufgaben schaffen sollst? Zeit für eine eigene Yogapraxis hast du vielleicht auch nicht in dem Maße, wie du sie dir wünschen würdest. Dabei ist es genau das, was dich darin unterstützen würde, mal wieder Klarheit und Ruhe im Kopf zu bekommen.

Die Yogalehrerin Friederike Reumann hat in ihrem Buch Heilendes Yin Yoga wunderschöne Übungssequenzen zusammengestellt, die dich in deine Mitte zurückbringen, dir Energie schenken und Körper und Geist wieder in eine Balance bringen können. Mehr Ausgeglichenheit führt zu mehr Erdung und verteilt die im Kopf angestaute Energie im ganzen Körper.

Dysbalancen erkennen

Bevor es in die Praxis geht, lass uns jedoch zunächst einen Blick auf die drei häufigsten Energie-Dysbalancen werfen, die es dir möglich machen, deine Beschwerden besser zuzuordnen. Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), die einen wichtigen Part im Yin Yoga spielt, kennt hier acht Ungleichgewichte zwischen Yin und Yang.

Energie-Dysbalancen: Yang-Fülle

Die drei häufigsten Energie-Dysbalancen, die das heutige Leben mit sich bringt und aus denen Krankheiten entstehen können, sind der Zustand der „Yang-Fülle“. Hier werden akute Beschwerden wie Kopfschmerzen und Migräne zugeordnet. In diesem Zustand hast du noch genügend Yin-Energie in dir, aber das Yang ist etwas über das Ziel hinausgeschossen. Es ist zu viel davon vorhanden. Eigentlich braucht es nicht viel, um eine Balance wieder herzustellen: ausreichend Schlaf, Stressreduktion, Yang ableitenden Übungen und eine gesunde Ernährung gleichen Yin und Yang schnell wieder aus und schenken dem Körper die Kraft zur Regeneration.

Energie-Dysbalancen: „hyperaktives“ Yang

Ist das Yang „hyperaktiv“, dann hast du einen Mangel an Yin-Energie in dir und zu viel Yang. Diese Dysbalance bringt subakute Beschwerden mit sich. Damit gemeint sind Beschwerden, die länger als einen Monat anhalten, wie zum Beispiel hartnäckige Verspannungen, Antriebslosigkeit und Vitalitätsverlust. Hier können anhaltende vegetative Symptome wie Herzrasen, innere Unruhe, Schlafstörungen oder nächtliche Schweißausbrüche und trockene Haut oder Schleimhäute ein Ausdruck dieser Hyperaktivität sein.

Energie-Dybalancen: Yin-Mangel

Bei einem richtigen Yin-Mangel entstehen chronische Beschwerden. Auch wenn es noch genügend Yang-Energie gibt, so erschöpft sich diese jedoch, weil sie versucht, den chronischen Yin-Mangel auszugleichen. Durch den zunehmenden Yin-Mangel lassen sich die Strukturschäden im Körper nicht mehr komplett reparieren.

Die Folge können sein: Gelenkverschleiß, Versteifung sowie einer Starre im Körper und Geist. Sie äußern sich in konstanter Erschöpfung, Schlafstörungen, Entzündungen im Darm und ein Immunsystem, das keine Abwehrkräfte mehr zur Verfügung hat. In diesem Zustand leiden die Nieren. Sie liefern aus Sicht der TCM die lebensnotwendige, tägliche Lebensenergie. Wenn keine Energie nachproduziert werden kann, fehlt dem Körper die notwendige Kraft zur Regeneration und Selbstheilung.

Lade mehr Yin-Energie in dein Leben ein

Die folgenden Übungen können dich dazu inspirieren, dir selbst mehr Zuwendung und Ruhe zu gönnen. Dadurch wirst du dich auf allen Ebenen wieder regenerieren. Die regelmäßige Praxis dieser Asanas in Kombination mit den Akupressur-Punkten wird dich darin unterstützen, einen klaren Kopf zu bekommen.

Yin-Haltungen gegen Kopfschmerzen

Für den Schwan gibt es zwei Akupressur-Punkte, die bei Kopfschmerzen gleichzeitig wirken. Das Asana dehnt folgende Meridiane: Leber, Nieren, Milz und Magen sowie Gallenblase. Je nach Armposition können die Meridiane von Herz und Lunge dazukommen.