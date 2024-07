Wenn ein Festival dein Leben verändert: Das Yoga del Mar Spirit Festival auf Mallorca

Wenn ein Festival dein Leben verändert:

Dich auf eine Reise mitnimmt, auf der du erlebst, dass du Teil eines grossen Ganzen bist, verbunden mit deiner inneren Präsenz, mit anderen und allem was ist. Dich zum fliegen bringt, dein Herz mit Liebe und Glück erfüllt. Dich inspiriert eine positive Welle der Veränderung zu sein, für dich, in deinem Umfeld und auf dieser Welt.

Du Erinnerungen und Momente mitnimmst, die noch eine Weile nachschwingen und dir Kraft und Halt in deinem Alltag geben. Freundschaften entstehen mit Gleichgesinnten, mit Menschen, von denen du fühlst, dass du ihnen schon mal begegnet bist. Deine Seele sich Zuhause fühlt, gesehen, gehört und getragen.

Das Yoga del Mar Spirit Festival hat diese persönliche, offenherzige Atmosphäre, wo jeder einzelne Teil des Ganzen ist. Dieser Vibe macht das Festival auf Mallorca zu einem der beliebtesten Yoga Festivals in Europa.

AWAKENING

Wir befinden uns in einem Zeitalter des Erwachens, aus dem Schlaf des unbewussten Seins hin zum Erleben unseres wahren Potenzials. Auf dem Yoga del Mar Spirit Festival kannst du auf drei Event Bereichen verschiedene Elemente erleben – Yoga Stile von yin bis yang, aktive & elektronische Musik-Meditationen, Sound-Healing-Reisen, Breathwork, Kirtans, Konzerte, Frauen- und Männerkreise, Kakao Zeremonien, Workshops & Wisdom Talks mit internationalen Rednern zu Themen wie Familienaufstellung, Intimität für Paare, weibliche Sexualität, Befreiung der eigenen Stimme und vieles mehr.

Das Festival gibt dir die Möglichkeit verschiedene Praktiken auszuprobieren um zu schauen, wozu du eine Resonanz verspürst, denn all diese Wege führen zu ein- und demselben hin: Zu einer Verbindung mit dir selbst, mit dem Universum, mit anderen und der Natur um dich herum. In unserem Daseinskern sind wir pure Liebe, das was uns davon abhält dieses Licht und Frieden zu fühlen, sind innere Geräusche, Gedanken und Konditionierungen. Die Elemente des Festivals helfen dabei, die Sicht frei zu machen, so dass du dich selbst erkennen kannst und das Ganze mit Spaß, Leichtigkeit und in einer geschützten Sphäre, wo du einfach sein darfst.

Du erlebst ein internationales Line-up mit NESSI GOMES, THE HANUMAN PROJECT, JANAX PACHA, KEVIN JAMES CARROLL, DAVID LUREY, GABRIELA BOZIC, BIBI BRZOZKA, RODO ESCALANTE, DANIEL SONIC ROJAS, DAVID CABEZAS und anderen.

Das Festival findet auf der Finca „Only Summer“ in Llubi im Herzen von Mallorca statt. Inmitten der Natur, umgeben von den Tramuntana Gebirge und einer traumhaften Location mit Pool im Boho-Chic Style.

Das Festivalgelände ist nur 35 Auto-Minuten von Palma oder dem Flughafen entfernt. Übernachten kannst du direkt auf dem Festival-Gelände in einem Glamping-Zelt, ausgestattet mit Jute Teppich, Matratzen und Licht. Schlafen in Verbindung mit der Erde, einen Sonnenuntergang ohne Eile genießen und erkennen, dass das Glück in der Einfachheit liegt. Es gibt Duschen und WCs mit Privatsphäre nur für Glamping-Gäste. (Buchung info@yogadelmar.es)

Auf dem Festival gibt es Essensstände mit vegetarischen und veganen Speisen, frischen Säften, Wasserspender zu freien Benutzung, einen Markt mit Kleidung, Schmuck, ätherischen Ölen, und lokalen Produkten von Künstlern und Designern. Kunst spielt beim Festival eine große Rolle, das Thema „Awakening“ (Erwachen) findest du in jedem Detail mit Liebe gestaltet.

Für die kleinen Gäste gibt es ein kreatives und spielerisches Festival Programm! Dein Kind kann am Kinderyoga, Mandala-Basteln, an der interaktiven Yogabuch-Geschichtenstunde, Capoeira, lustigen Spielen und vielem mehr teilnehmen. Ein einzigartiges Erlebnis für dein Kind, während du das Festival genießen kannst!

Yoga del Mar ist ein Insel-Yoga-Studio direkt am Meer. Den Gründerinnen Nina-Gyana und Yasmin, die gemeinsam mit David Lurey das Yoga del Mar Spirit Festival organisieren, ist es eine Herzensangelegenheit, durch das Festival das Bewusstsein für die Erhaltung, den Schutz und die Regeneration von Land und Meer im Mittelmeerraum zu schärfen. Mit dem Thema „Erwachen“ ist es ihre Vision, die Menschen wieder mit sich selbst, mit der Natur und miteinander zu verbinden. Zu erkennen, dass alles miteinander verbunden ist und jeder einen Teil dazu beitragen kann, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Jeder kann mit kleinen und großen Aktionen etwas bewirken. Als Yoga del Mar Spirit Festival Mallorca sind wir eine positive Welle der Hoffnung und des Wandels, deshalb unterstützt du mit deinem Festival Ticket automatisch die Cleanwave Foundation und das Projekt MedGardens, die die Unterwasserwälder auf den Balearen wieder aufbauen.

Wie im Großen – so im Kleinen, wie im Kleinen – so im Großen. Wie Innen – so Außen, wie Außen – so Innen.

Mallorca ist eine magische Insel, mit einer heilenden Energie, einer tollen Gemeinschaft und besonderen Atmosphäre. Du wirst es spüren!

WIE KANN ICH BEIM FESTIVAL DABEI SEIN? Buche dein Ticket

Organisiere deine Reise nach Mallorca

Buche deine Unterkunft in einem Glamping Zelt, in einem Hotel oder Hostel in Llubi, Inca, Sineu, Palma oder Umgebung

Bring deine Yogamatte mit Ort: Only Summer Finca in Llubi (30 Mins. von Palma & Flughafen)

Tickets & Programm: yogadelmar.es (Rubrik: Spirit Festival)

Glamping-Buchung: info@yogadelmar.es

Instagram: @yogadelmar.mallorca

Datum: 29.08-01.09.2024

Sprache: Englisch

https://www.yogadelmar.es/de/das-spirit-festival.html

Was andere über das Festival sagen:

„Es ist eines der schönsten Festivals auf denen ich in den letzten 20 Jahren gewesen bin. So herzliche Menschen, die Natur, der Spirit des Landes. Mit meinen Kindern in einem Glamping-Zelt zu übernachten war besonders. Ich liebe das Programm, hatte eine tolle Zeit und bin so dankbar.“ Krishnatakis

„Es war so magisch für mich, von Anfang an hat sich mein Herz geöffnet über die gesamte Erfahrung von vier Tagen. Die Energie war wundervoll und mein absolutes Lieblingserlebnis des Jahres. Die Konzerte und die Musik waren unglaublich, ich hatte das Gefühl dass die Musik durch mich durchging, jeder hat sich bewegt, niemand stand still, jeder auf seine eigene Art und doch in Gemeinschaft.“ Alexandra

„Das Festival hat ein familiäres Gefühl, so viele liebevolle Menschen, die offen und miteinander verbunden sind. Die Energie war wunderschön, ich würde definitiv wiederkommen.“ Mose

„Danke Yoga del Mar für dieses Erlebnis. Ich habe das so in meinem Leben gebraucht. Ich kam ohne Erwartung, mit offenem Herzen und es war toll jeden einzelnen zu sehen, in seiner Verwandlung. Du konntest die Energie fühlen und jeder hat dazu beigetragen.“ Dennis

„Die beste Seelen- und Herzens-Erfahrung, die ich je gemacht habe!“ Chantelle

Credit Fotos: © Nela König und Aloha Makai