Von Kärnten bis ins Waldviertel: Yoga in den schönsten Regionen Österreichs

Unsere nächsten Retreats:

12.09.-15.09.2024 Breathe and Flow mit Sarah Machacek im JUFA Hotel Bad Radkersburg**** in der Steiermark

13.09.-15.09.2024 Yoga-Tage im Waldviertel mit Carmen Csecsele im JUFA Hotel Waldviertel***s in Niederösterreich

03.10.-06.10.2024 Yoga in den Kalkalpen mit Eva Jankovsky im JUFA Hotel Spital am Pyhrn*** in Oberösterreich

03.10.-10.10.2024 Yogaretreat mit Christine Ranzinger im JUFA Hotel Stift Gurk**** in Kärnten Alle aktuellen Yoga-Angebote findet ihr unter jufahotels.com/rauszeit-wellbeing