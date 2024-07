Himmel und Erde im Herzen verbinden

Himmel und Erde verbinden Komm in eine bequeme Sitzhaltung und lass dir Zeit, um hier vollständig anzukommen.

Stimme dich mit deinem Körper ein und nimm wahr, ob er noch etwas braucht, um sich entspannen zu können und gleichzeitig gegenwärtig präsent zu sein? Was braucht er, um sich ganz in die Schwerkraft der Erde hineinentspannen zu können? Was hilft ihm, gleichzeitig eine kraftvolle Aufrichtung zu erfahren?

Versuch, so gut es dir möglich ist, in die Erde hinein loszulassen.

In die Erde hineinzuatmen.

Und schau, ob du dich für den Himmel öffnen kannst. Ihn zu fühlen.

In den Himmel hineinzuatmen.

Und wenn du dich noch ein bisschen mehr öffnest, kannst du vielleicht bemerken, wie sich alles im Herzraum begegnet.

Erde. Himmel. Und der Atem.

Nimm diesen Atem wahr. Erfahre diesen Atem. Werde zum Atem. Nimm auch wahr, was dir jetzt gerade guttut, um dich noch mehr in diese Meditation hinein zu entspannen. Sind es eher die stärkenden, planetarischen Kräfte der Erde, die über dein Becken einströmen und über die Wirbelsäule zum Herzen fließen?

Ist es die Stabilität, die Stärke, die Verwurzelung, die Festigkeit der Erde, die du brauchst?

Oder sehnt sich dein Herz eher nach typischen Qualitäten des Himmels wie Raum, Weite, Luft und Leichtigkeit?

Vielleicht sehnt sich das Herz auch nach beidem?!

Vielleicht kannst du diese Begegnung im Herzen von Erde und Himmel im Herzen spüren und wahrnehmen, wie sie sich über die Atmung verbinden. Wenn es dir möglich ist, öffne dich immer wieder für die stärkenden Qualitäten der Erde. Atme sie ein. Nimm sie in dir auf.

Und schau, ob es dir möglich ist, wahrzunehmen, wie sich mit der Ausatmung wieder alles wie ganz von selbst löst und sich befreit.

Lass zu, dass sich die kosmischen Kräfte der Erde und des Himmels gemeinsam mit der Atmung um dich kümmern, dich nähren. Für dich sind wie eine Geliebte oder ein Geliebter, der dir mit diesen zärtlichen und wohlwollenden Qualitäten begegnet.

Öffne dich dafür, einfach zu empfangen. Das Solide. Oder das Luftige. Und nimm immer wieder wahr, wie du dich ausrichtest.

Suchst du das Erdige oder sucht die Erde dich?

Suchst du den Raum oder sucht der Raum dich?

Nimm wahr, mit wem gerade Beziehung geschieht. Atem und Bewusstheit. Bewusstheit und Atem. Atem und Erde. Erde und Atem. Oder Atem und Raum. Raum und Atem.

Wenn du mit einem der Kräfte in Resonanz gehst, dann nimm wahr, was in diesem Miteinandersein geschieht?

Ist es möglich für dich, dich immer mehr in diese Verbindung hineinzuentspannen?

Vertrau dir. Wichtig ist, dass diese Praxis dich nährt. Dabei ist es egal, ob deine Aufmerksamkeit im Herzraum bleibt, zum Himmel geht oder zur Erde.

Aber achte darauf, dass du die Verbindung zwischen Himmel und Erde und Herzraum hältst, so dass alles miteinander verbunden ist.

Und da wir uns gerne in Gedanken verlieren, ist es wichtig, dass du dich immer wieder neu ausrichtest auf die Qualitäten der Erde, des Raums. Trete immer wieder neu in Beziehung mit deinem Herzen, mit der Erde, mit dem Himmel. Nimm die Verbindung wahr. Nimm wahr, wie diese Kräfte sich liebevoll um dich kümmern. Dich nähren. Dich berühren.

Gewahrsein erfahren, bemerken, dass du dich einfach öffnen kannst. Weicher wirst.

Gewahrsein erfahren, gehalten in diesem vollen, zarten Sein. Verweil jetzt abschließend noch ein paar Augenblicke in diesem Gewahrsein, bevor die Klangschale klingelt.

Nimm noch ein paar tiefe Atemzüge.

Namaste.