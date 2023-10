Yoga und die Chakras, Teil 5

Teil 5, Vishuddha-Chakra: Im Halschakra geht es um die Fähigkeit, sich auszudrücken – kreativ, klar und authentisch. Was dieses Chakra mit Reinigung zu tun hat und welche Yogaübungen es aktivieren können, erfährst du hier.

In unserer Chakra-Reihe haben wir bisher die Stufen von Chakra 1 bis 4 durchlaufen. Die Sicherheit und Erdung von Muladhara, die Genussfähigkeit und Sexualität von Svadhishthana, die Kraft und Individualität von Manipura und die Kontaktfähigkeit und Liebe von Anahata. Nun landen wir bei Vishuddha, dem komplexen Energiezentrum des fünften Chakras. Vishuddha heißt „gereinigt“, „rein“, und so geht es in diesem Chakra unter anderem auch um Reinigung auf verschiedensten Ebenen.

Je weiter wir im Chakra-Modell nach oben kommen, desto feiner wird die Energie, und desto komplexer werden die Themen der Chakras. Sie spiegeln ja auch unsere Entwicklung vom Säugling bis zum Erwachsenen wider. Vishuddha begleitet unser Werden ca. vom 7. bis zum 14. Lebensjahr, wenn wir unsere Stimme finden, und wenn Jugendliche den „Stimmbruch“ erleben und so auf der Ebene der Sprache zu Erwachsenen werden. Vishuddhas Heimat ist die Halsgrube, oder besser: die Kehle; das Handlungsorgan dieses Chakras sind die Stimmbänder mit der Fähigkeit, zu sprechen und sich auszudrücken; sein Sinnesorgan sind die Ohren mit der Fähigkeit, zu hören; das grobstoffliche Element ist der Raum. In diesem Raum breitet sich das feinstoffliche Element Vishuddhas aus: der Klang.

AUM als Beginn der Schöpfung

Die Besonderheit von Vishuddha zeigt sich bereits in seinem feinstofflichen Element, dem Klang. Es unterscheidet sich von allen anderen feinstofflichen Elementen des Chakra-Modells dadurch, dass es aus sich selbst erschaffen werden kann. Um einen Ton zu erzeugen und diesen Ton zu hören, brauchen wir nichts und niemanden, kein Objekt irgendeiner Art, nur uns selbst. Wollen wir etwas riechen (Chakra 1), schmecken (Chakra 2), sehen (Chakra 3) oder berühren (Chakra 4), benötigen wir immer ein Objekt, mit dem wir in Verbindung treten können. Das feinstoffliche Element von Chakra 5 braucht nichts im Außen, es entsteht aus dem Innen, aus sich selbst. Das mag der Grund sein, warum die Veden den Klang an den Anfang der Schöpfung stellten, und es ist der Klang des Mantras AUM, mit dem alles andere, also die gesamte Schöpfung, begann. AUM ist Schwingung, ist Energie, ist […]