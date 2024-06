Eintauchen in die Ekstase: ein Konzert mit Krishna Das

Der Amerikaner Krishna Das ist einer der größten Mantra-Musiker unserer Zeit. Diesen Sommer kommt er noch einmal nach Deutschland für Konzerte und exklusive Mini-Workshops. Darin öffnet er einen transformativen Raum, in dem man gemeinsam mit ihm chanten und seinen Geschichten lauschen kann. YOGA-AKTUELL-Redakteurin Julia Johannsen hat letztes Jahr sein Mantra-Konzert in der Berliner Urania besucht und erzählt von ihrem Erlebnis.

Meine Freundin hat sich die Augen verbunden. Ich nehme sie bei der Hand und führe sie durch die Straßen von Berlin-Charlottenburg, über viele Ampeln und Kreuzungen, bis zur Urania. Meine Freundin weiß nicht, wohin wir gehen, gibt sich aber dem Weg hin und vertraut darauf, dass wir an einem guten Ort ankommen. Viele Menschen lächeln mir zu, als wir über den harten Betonboden die Treppenstufen der Urania hochlaufen. Im warmen Konzertsaal lassen wir uns in zwei rote Polstersessel fallen.

Als das Harmonium erklingt, nimmt meine Freundin den Schal von ihren Augen. Wir richten unseren Blick auf den Meister des Mantra-Gesangs, der zusammen mit seinen Musikern auf dem Bühnen-boden sitzt: Krishna Das. Seine Stimme scheint aus der Tiefe der Erde zu kommen und zugleich alles zu berühren, was außerhalb der Erde liegt. Wenn man seine Musik in digitaler Form hört, hat sie schon eine magische Wirkung, aber live dringt sie noch tiefer ins Herz. Die Musiker umarmen mit ihren Instrumenten die Stimme von Krishna Das und verzaubern mit ihrem professionellen Spiel das Publikum.

Ich könnte jetzt viel schreiben über Krishna Das, seinen Weg durch die Dornen oder seine Verbindung mit seinem Guru. Aber diese Geschichten kennt ihr vielleicht schon, und wenn nicht, könnt ihr etwas darüber in anderen Artikeln unseres Magazins lesen. Deswegen erzähle ich euch lieber etwas über die Erlebnisse von mir und meiner Freundin auf dem Konzert und die Kraft des gemeinsamen Singens, das in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist. Die Menschen lieben es, zusammen zu singen, ob bei Mantra-Konzerten, Karaoke-Events oder im Chor. Singen öffnet das Herz, stärkt die Verbindung zu anderen Menschen und macht glücklich. Beim Singen werden körpereigene Glückshormone und Endorphine freigesetzt und die Stresshormone Cortisol und Adrenalin abgebaut. Schon nach dreißig Minuten Singen produziert unser Gehirn Oxytocin, das so genannte „Kuschelhormon“ oder „Bindungshormon“. Dieses wird auch bei der Geburt eines Kindes, beim Stillen oder beim Sex ausgeschüttet. Beim Singen bauen wir eine innige Beziehung zu den Mitsingenden auf. Deshalb hat das gemeinsame Singen eine noch tiefere Wirkung als das Singen alleine.

Gesang ist auch eine der Ausdrucksformen des Bhakti-Yoga, genannt Kirtan(a), ein rhythmischer Wechselgesang göttlicher Namen und Mantras. Bhaki-Yoga ist der Weg der Hingabe. Er umfasst Chanten, Beten, Tanzen, Musizieren und alles, was uns lebendig macht und das Herz öffnet. Beim Bhakti-Yoga geht es darum, sich den Emotionen hinzugeben, zu lachen und zu weinen, die Stimme und den Körper frei fließen und tanzen zu lassen. Bhakti-Yoga ist die pure Schöpferkraft und Liebe.

Der Kirtan, das Mantra-Konzert mit Krishna Das in der Urania, beginnt meditativ und steigert sich bis zur kollektiven Ekstase. Es dauert nicht lange, bis die ersten Leute im Saal aufstehen und zu tanzen beginnen. Manche tun es mit geschlossenen Augen, manche miteinander, andere bleiben sitzen und sind innerlich von der Musik erfüllt. Mein Körper erhebt sich vom roten Polstersessel, um sich unter die Tanzenden zu mischen. Der Körper meiner Freundin schläft ein. Von Weitem betrachtet sieht es so aus, als würde sie sich langweilen, und ich frage mich, ob der Weg zur Urania mit verbundenen Augen wohl der beste Teil des Abends für sie gewesen ist. Später erzählt sie mir, dass sie viel geträumt hat, von Bildern durchströmt wurde und irgendwas in ihr passiert ist, das sie nicht benennen kann. Eine Veränderung in ihrem Herzen. Auch ich fühle mich nach dem ekstatischen Tanz und Gesang anders, weicher und geschmeidiger.

Ein Mantra-Konzert mit Krishna Das ist eine Verschmelzung von Stimmen und Herzen. Es holt jede Person da ab, wo sie gerade ist, und schickt sie auf eine musikalische Reise, mitten hinein in die Ekstase, in die Heilung. Auch wenn bei den Konzerten von Krishna Das immer auch eine kollektive Heilung stattfindet, ist das Erlebnis für jeden eine intime Erfahrung. Sie lässt sich mit Worten nicht beschreiben, nur erfühlen und erleben. Etwas wird dabei immer berührt, etwas geschieht immer.

