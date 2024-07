Wenn Gedanken-Delfine den Ozean des Bewusstseins durchpflügen. Thomas Metzinger und die Frage nach dem, was ist.

Während eines Spazierganges in der Corona-Zeit, auf dem uns seine Frau, die Filmemacherin Anja Klug-Metzinger begleitete und der uns zum Nahe-Skywalk bei St. Johannisberg, nach Schloß Dhaun und schließlich zur Kyrburg bei Kirn führte, erzählte Thomas Metzinger von einem Treffen mit einem seiner Professoren, bei dem es um das Thema seiner Dissertation gehen sollte. Metzinger wunderte sich über die vielen Umzugskartons in dessen Büro, in die der Professor stapelweise seine Bibliothek zu verpacken schien. Ein Missverständnis. Der Professor hatte keineswegs vor, sich zu verändern. Vielmehr hatte er dem interessierten Studenten die grundlegende Literatur zusammengesucht, die dieser lesen sollte, bevor er noch einmal zum Gespräch über das Thema seiner Dissertation kommen konnte. Diese Anekdote machte den Abgrund deutlich, der Metzinger und mich, den drei Jahre Jüngeren trennte. Aber es gab auch Brücken. Metzinger ist nicht nur leidenschaftlich an – auch außergewöhnlichen – Bewusstseinszuständen interessiert und hat selbst jahrzehntelange Erfahrung in Meditation und luzidem Träumen. Er war, wie ich auch, vor Jahrzehnten Briefpartner des Schweizer Biologen Werner Zurfluh, der mit Quellen der Nacht 1987 ein Buch über außerkörperliche Erlebnisse veröffentlicht hatte. Auch dieser Tatsache verdankt sich unsere Begegnung.

Analytische Philosophie des Geistes, Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften zählen nicht zu den methodischen Zugängen, mit denen ich philosophisch groß geworden und in denen ich zuhause bin, auch, wenn es mit den deutschen Mystikern, Descartes, Brentano, Wittgenstein, Popper und östlichen Traditionen Schnittstellen gibt und Ulrich Ott mich vor Jahren mit seinen Büchern in die Neurowissenschaft von Meditation und Yoga eingeführt hat.

Der Egotunnel (2009), eine populärwissenschaftliche Einführung in die Bewusstseinsforschung, war daher auch keine ganz leichte, wenn auch faszinierende Lektüre. Kant, Hegel und Husserl spielen darin keine Rolle. Auch das Vokabular war mir zum Großteil fremd, das damit Gemeinte unvertraut. Aber das, worum es Metzinger mit diesen Methoden, Perspektiven und neuen begrifflichen Werkzeugen geht, ist dasselbe, was mich interessiert: Was ist Bewusstsein? Was ist Wirklichkeit? Wie sollen und wollen wir leben?

Mit Der Elefant und die Blinden hat Metzinger inzwischen ein weiteres umfangreiches populärwissenschaftliches Buch vorlegt, das den interessierten Leser auf die unabsehbare Reise der Bewusstseinsforschung mitnehmen soll. Das Besondere an diesem Buch besteht allerdings darin, dass neben Kognitionswissenschaft, Neurowissenschaft und Philosophie des Geistes der Phänomenologie des Bewusstseins ein ausgezeichneter Platz eingeräumt wird. Metzinger, der […]