Anna Trökes ist eine der profiliertesten und erfahrensten deutschen Yogalehrerinnen. Im Interview mit YOGA-AKTUELL-Autorin Doris Iding spricht sie offen über das wichtige Thema Selbstverbundenheit und über den Mut erfordernden Weg zur Authentizität.

Anna Trökes weiß, dass Yoga mehr ist als nur Asana-Praxis. Sie weiß auch, dass der Weg zu uns selbst ein langer ist, aber dass es sich lohnt, ihn zu gehen!

YOGA AKTUELL: Du zählst zu den bekanntesten Yogalehrerinnen Deutschlands und hast bereits zahlreiche Bücher zum Thema Yoga geschrieben. Gerade ist dein Buch „Yogaglück“ erschienen. Du arbeitest doch auch bestimmt schon wieder am nächsten Buch, oder?! Worum geht es darin?

Anna Trökes: Im nächsten Buch geht es um Verbundenheit und um das Herz.

Wie bist du dazu gekommen?

Mich bewegt schon lange die Frage: Wer bin ich als Yogini und als Yogalehrerin in der Gesellschaft? Allein dadurch, dass ich mich mit Yoga beschäftige und Bewusstheit entwickle, wirkt sich mein Dasein auf die Gesellschaft aus. Durch das Herstellen von Verbundenheit mit sich selbst, aber auch mit der Gruppe, mit der ich übe, mit der Gemeinschaft mit den Yogis und der Gesellschaft wird der Yoga für mich politisch. Aber das geht nur, wenn die Beziehung zu mir selbst klar ist. Die vermittelnde Instanz – und damit habe ich mich in letzter Zeit sehr viel beschäftigt – ist das Herz. Es ist das Organ, das Verbundenheit herstellen kann, und der energetische Bereich, über den ich Verbundenheit erfahren kann. In diesem Kontext habe ich gemerkt und rückgemeldet bekommen, dass Selbstverbundenheit für viele Menschen ein großes Thema ist. Und nun beschäftige ich mich auch schon wieder über ein Jahr mit dem Thema und habe gemerkt, dass Selbstliebe und Selbstmitgefühl ganz eng damit verbunden sind.

Was bedeutet dir Verbundenheit zu dir selbst? Wenn wir mit einem Thema in Resonanz gehen, hat es ja meist viel mit uns selbst zu tun.

Ja, hat es. Man sollte meinen, dass ich dadurch, dass ich so lange Yoga mache, völlig im Reinen mit mir bin. Aber es gibt in meiner Beziehung zu mir Ebenen, wo diese Selbstverbundenheit nicht da ist. Sondern hier ist – bedingt durch meine Prägung – eher eine Selbstunverbundenheit.

Wann ist dir dies bewusst geworden?

Ich habe gemerkt, dass ich einen sehr schlüpfrigen und dünnen Boden betrete, wenn ich mich mir selbst zuwende. Dann wird es ganz heikel, und es entsteht fast eine Scham. Es entsteht ein Gefühl, als würde ich mich zu sehr um mich selbst kümmern oder als wenn ich Nabelschau betreiben würde. Oder als wäre ich es nicht wert, mich so intensiv um mich selbst zu kümmern. Dabei tauchen ganz alte Glaubenssätze auf. Darüber hinaus habe ich bemerkt, dass ich damit nicht die Einzige bin, sondern dass ich mich in einem riesigen Club befinde (lacht).

Ich empfinde Selbstmitgefühl als ein spannendes, wenn nicht als das wichtigste Thema überhaupt auf dem spirituellen Weg – diese Diskrepanz, wenn wir uns wirklich unserem tiefsten Inneren zuwenden, mit der Sorge, dass diese Zuwendung in einer Nabelschau endet. Das hat auch etwas damit zu tun, dass diese Begegnung mit dem innersten Selbst etwas Großartiges hat. Dieses Wunder, das wir sind! Diese Einzigartigkeit, die uns ausmacht! Das zuzulassen, dass es etwas Großartiges ist, etwas Strahlendes, ein Licht … und, ja – wow! Jedes Mal, wenn ich damit in Berührung komme, schrecke ich zurück und denke, dass es nicht sein darf.

Ja, es geht darum, Hingabe an das eigene Licht zu entwickeln. Aus meiner eigenen Erfahrung gibt es dann ja auch gar nichts mehr zu tun.

Nichts zu suchen, nichts zu finden. Alles ist da.

Wir sind auch noch sehr in einer sehr männlich geprägten Spiritualität unterwegs, nach dem Motto: Du musst etwas leisten!

Definitiv. Deswegen öffne ich mich gerade sehr der weiblichen Literatur. Ich habe gerade sehr viel von Brené Brown gelesen, die über Schamre­silienz schreibt, von Pema Chödrön und von Tsültrim Allione. Dann habe ich das Buch Dakini Power gelesen, in dem bedeutende buddhistische Lehrerinnen vorgestellt werden und aufgezeigt wird, wie sie in ihre Kraft kommen. Und diese Kraft ist begründet in der Selbstliebe und dem Selbstmitgefühl. Ungeheuer beeindruckend. Da ist mir auch die Liste meiner Desiderata bewusst geworden.

Was genau bedeutet Schamresilienz?