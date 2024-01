Der Sonnengruß: Der wohl bekannteste Bewegungsablauf des modernen Yoga kann auch von Anfängern schnell erlernt werden und bietet eine ideale Basis für die Übungspraxis zuhause.

Der Sonnengruß ist ein Bewegungsablauf, der aus dem modernen Yoga nicht mehr wegzudenken ist. In der Übungspraxis des Ashtanga-Yoga nach Pattabhi Jois zum Beispiel begegnet er uns als ein wunderbares yogisches Warming-up, das den Körper für die folgenden komplexen Asana-Reihen vorbereitet. Für Anfänger ist der Sonnengruß jedoch vor allem ein Bewegungsablauf, der sich in kurzer Zeit erlernen lässt und der dann als Grundlage für das tägliche Üben zuhause dienen kann.

Sonnengrüße sind eine ideale Art, den Tag zu beginnen, denn sie mobilisieren und kräftigen den Körper gleichermaßen, regen den Atem, den Kreislauf und die Verdauung an. Sie machen uns wach und klar und schenken uns gute Laune. Immer wieder höre ich Menschen sagen, dass ein Tag, den sie mit Sonnengrüßen beginnen, eine bessere Ausrichtung hat, dass sie sich optimistischer fühlen und das Gefühl haben, den Anforderungen besser gewachsen zu sein. Das mag zum einen ganz konkret mit den guten Wirkungen des Sich-Bewegens zu tun haben, zum anderen ermöglicht uns dieser Ablauf aber auch, dass wir uns auf das Licht ausrichten, das uns umgibt und das aus uns herausstrahlen möchte.

Weder alt noch ehrwürdig – dennoch aus dem Yoga nicht mehr wegzudenken

Sowohl in Indien als auch im Westen wird immer wieder behauptet, dass dem Sonnengruß ein bereits jahrtausendealtes Übungsritual zugrunde liegt. Das mag insofern stimmen, als dass in der Tat in Indien von alters her das Licht und die Sonne angebetet wurden. Der Bewegungsablauf selbst wurde aber wohl doch erst in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt, und zwar von P. Pratinidhi, besser bekannt als Rajah von Aundh, und wahrscheinlich von Krishnamacharya, dem großen Erneuerer des indischen Yoga. Beide betonten ohne jede Scheu,

dass sie bei dieser Übungssequenz vor allem die Aspekte von Gesundheit und Fitness im Blick hatten. Wir können heute sogar davon ausgehen, dass der Sonnengruß im Sinne einer Heilgymnastik entwickelt wurde, denn einer seiner „Erfinder“, der Rajah von Aundh, lässt sich in seinem bereits 1938 erschienenen Buch „Ten point way to health“ (Deutsch: Das Sonnengebet) ausführlich darüber aus, in welchem Maße dieser Bewegungsablauf […]