… Von wegen! Ein Workshop zum Mitmachen inklusive Sonnengruß. Alles, was Sie brauchen: ein Stuhl.

Yoga? – Dafür bin ich doch zu alt … So war die Meinung von Hans. Hans ist 80 Jahre alt, das Altern brachte so einige körperliche Einschränkungen mit sich. Dennoch übt er nun voller Begeisterung einmal pro Woche im Kurs und fast täglich zu Hause. Den Weg zur Schule geht er zu Fuß. Für die kurze Strecke braucht er fast eine halbe Stunde. Es geht eben nicht mehr alles so schnell, wenn man älter ist, so sagt er. Aber Yoga tut ihm gut, darum kommt er regelmäßig jede Woche. Er spürt den deutlichen Gewinn an Lebensqualität jeden Tag und freut sich, an manchen Tagen fast keine Schmerzen zu haben. Dass er sich noch einmal so gut fühlt, hätte er nicht gedacht.

Jeder Mensch kann Yoga üben …

… betonte mein Lehrer, Pattabhi Jois, immer wieder. Die Aufgabe des Lehrers ist es, für jeden Schüler eine zu ihm passende Praxis maßzuschneidern. Diesen Auftrag nehme ich wörtlich. Ich bemühe mich, immer wieder einen neuen Zugang zur Praxis anzubieten. Insbesondere möchte ich ältere und körperlich stark eingeschränkte Menschen von Yoga begeistern.

Wie wirkt Yoga für Senioren?

Viele ältere Menschen leiden unter mehreren gleichzeitig bestehenden körperlichen Beschwerden und Erkrankungen, sowohl aus dem orthopädischen als auch aus dem internistischen Bereich. Oft ist eine Vielzahl an Medikamenten gegen ihre Leiden nötig. Viel Zeit verbringen sie in Arztpraxen. Wir können sagen, vieles in ihrem Leben dreht sich darum, was eben nicht mehr so wie früher geht. Mein Ansatz im Yoga legt den Fokus auf das genaue Gegenteil. Ich möchte aufzeigen, was noch möglich ist, und dieses Potenzial fördern. So weise ich den Senioren einen Weg zu ganzheitlicher Gesundheit und zu Wohlbefinden.

Workshop

Hereinspaziert! Begleiten Sie mich durch eine Yogastunde …

Ich lege viel Wert darauf, Übungen zu wählen, die auch im hohen Alter auf eine angenehme Weise praktiziert werden können. Denn nur was Freude macht, wird auch praktiziert. Der Weg auf den Boden wäre für die Teilnehmer zu beschwerlich und teilweise auch zu schmerzhaft. Ich möchte, dass der Teilnehmer sich möglichst beweglich und agil fühlt und nicht hilflos auf den Boden […]