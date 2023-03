Yoga bei körperlichen Einschränkungen – Teil 3

Kraftaufbau: Leichtere sowie anspruchsvollere Asanas, die dich dabei unterstützen, Muskeln zu erhalten und aufzubauen, die Knochenstruktur zu stärken und zudem resilienter zu werden.

Fast jeder Mensch erfährt im Laufe seines Lebens körperliche Einschränkungen. Sei es von Geburt an durch Fehlbildungen wie zum Beispiel Hüftdysplasie oder Skoliose, durch Unfälle, Krankheiten oder zu viel Arbeit am Computer, bis hin zu den Einschränkungen, die sich durch das Älterwerden ergeben. Durch Yoga haben wir ein kraftvolles Tool, das uns hilft, beweglich und stark zu werden und zu bleiben, körperliche Probleme zu verbessern und vielen Einschränkungen vorzubeugen – bei sorgfältiger Ausführung der Asanas natürlich.

Bei körperlichen Einschränkungen müssen wir nicht auf die heilende Wirkung von Yoga verzichten, wenn wir die Asanas so abwandeln, dass wir ihre Benefits nutzen und gleichzeitig Rücksicht auf unsere Voraussetzungen nehmen. Das bedeutet, dass wir zunächst überlegen, welche Haltungsgruppen bzw. Übungen welche Benefits haben, und wie wir sie von anspruchsvoll zu easy abwandeln können.

Wir unterscheiden zwischen Haltungen, die Kraft aufbauen und so unser Skelettsystem stützen (Beispiel Standhaltungen und Core-Aktivierung), Haltungen, die die Beweglichkeit verbessern und so unsere Gelenke entlasten (Beispiel Hüftöffnungen und Dehnungen), Haltungen, die die Körperflüssigkeiten aktivieren und so für einen guten Stoffwechsel und für Entgiftung sorgen (Beispiel Twists und Umkehrhaltungen) und Entspannung wie Restorative Yoga oder Yin Yoga plus Meditation und Pranayama.

Kraftaufbau

Unser Körper ist für Bewegung und Aktivität gemacht, aber leider verbringen wir viel zu viel Zeit an Computern und in Büros, wir haben Stress, wir essen ungesund und schlafen zu wenig. Wir gehen sozusagen „unsachgemäß“ mit uns selbst um und wundern uns dann, warum unser Körper irgendwann nicht mehr mitmacht. Schon ab Mitte zwanzig, spätestens aber wenn wir älter werden, wenn sich unser Hormonsystem in Richtung Wechseljahre umstellt und in der Zeit danach, wird es immer schwieriger, Muskulatur aufzubauen. Wir müssen also deutlich mehr tun, um den Status quo zu erhalten.

Durch den Verlust von Muskelmasse werden die Gelenke und die gesamte Knochenstruktur instabil, sie nutzen sich ab und verursachen so Schmerzen. Kräftigende Asanas sorgen für Muskelaufbau und Muskelerhalt und stabilisieren das Skelettsystem und die Gelenke. Außerdem sorgen sie für eine starke Knochenstruktur selbst und sind so eine gute Osteoporose-Prävention.

Unsere gängigen Schwachstellen sind Schultern, Kniegelenke und die Wirbelsäule, die zwischen Becken und Rippen und oberhalb der Rippen nur von Muskulatur, Bändern und Sehnen gehalten wird. Daher ist besonders die Kräftigung der Core-Muskulatur, also der Bauch- und Rückenmuskeln, wie auch die Stabilisierung der schrägen und […]