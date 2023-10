Yoga-Nidra ist eine besondere Körpermeditation, die leicht erlernt werden kann und schnell ihre entspannende, heilsame Wirkung entfaltet. Sie führt uns zurück in unsere Mitte und in unsere Kraft.

Was ist aus Ihrer Sicht notwendig, um Erschöpfungszustände und Burn-out vorzubeugen, die wir immer häufiger schon bei jungen Menschen feststellen können?“ Diese Frage stellte mir kürzlich ein Mann, der in seiner Firma umfassende Personalverantwortung hat. Nachdem ich einiges aufgezählt hatte, was sich in der Yoga- und Therapiepraxis bewährt hat, empfahl ich ihm, sich näher mit Yoga-Nidra zu befassen. Gerade weil diese Methode so einfach zu erlernen ist, eignet sie sich für Menschen, die wenig Zeit zum Üben bzw. für den Besuch von Yogastunden haben.

Seine Wurzeln hat Yoga-Nidra im Tantra-Yoga und in den klassischen Yogaschriften des achtstufigen Pfads des Patanjali. Dem indischen Yogameister Swami Satyananda Saraswati (1923–2009) gebührt großer Dank dafür, dass er die vielfältigen und teilweise sehr komplexen Techniken aus der jahrhundertealten Yogatradition in einem System zusammengefasst hat, das für den heutigen Menschen leicht anwendbar ist und dabei eine enorme Wirkung zeigt. Es scheint so verblüffend einfach, dass ich anfangs selbst nicht glauben konnte, wie schnell eine wohltuende Wirkung zu spüren ist. Mein initiatorisches Erlebnis mit Yoga-Nidra hatte ich durch eine Yogakursteilnehmerin, die während ihrer Ausbildung über mehrere Wochen eine Arbeit über Yoga-Nidra schrieb, für die ich ihr CDs und Literatur empfohlen hatte. Unbemerkt hatte sich ihr Mann die CDs kopiert und damit über ein halbes Jahr an seiner Alkoholsucht gearbeitet. Schließlich überraschte er seine Frau mit der Feststellung, er sei jetzt dank Yoga-Nidra trockener Alkoholiker. Täglich hatte er mit Hilfe eines Sankalpa seinen festen Entschluss bekräftigt, ohne Alkohol zu leben, und damit seine Widerstandskraft gestärkt. Dieser Erfolg hält nun schon seit nahezu zehn Jahren an. Für mich zeigt sich daran wieder einmal die große Weisheit des Yoga, die heute so aktuell ist wie vor vielen hundert Jahren.

Der Schlaf der Yogis

So oder als „schlafähnlicher Schlaf“ wird der Sanskrit-Begriff Yoga-Nidra übersetzt („nidra“, f. = Schlaf; Anm. der Red.). Gemeint ist das Erreichen einer Bewusstseinsebene, die dem Schlaf ähnelt. Dabei können in unserem Gehirn tiefere Frequenzen (Alpha- oder Theta-Frequenzen) nachgewiesen werden, was zur Entspannung führt. Außerdem können auf dieser tiefen und entspannten Frequenzebene Inhalte des […]