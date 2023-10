Sonnen-Meditation

Das Geheimnis des Lichts – wie die Sonne uns zu innerem Wachstum verhilft.

Die Sonnenmeditation wurde in den verschiedenen Kulturen, so bei den Ägyptern, Persern, Mayas, Azteken und im alten Indien, seit Jahrtausenden von den Sonnenpriestern dieser Erde mit Andacht praktiziert, und das wertvolle Wissen wurde sorgsam gehütet. Denn man wusste damals noch, dass die Sonne ein lebendiges Wesen ist und nicht nur die ganze Erde, sondern insbesondere auch Körper, Geist und Seele der Menschen mit ihrem Licht ernährt. In unserem naturwissenschaftlich orientierten Zeitalter erscheint die Idee, die Sonne als lebendiges Wesen zu betrachten, geradezu absurd. Und dennoch bahnt sich das alte Sonnenwissen seit einigen Jahren unaufhaltsam seinen Weg. Meister aus Ost und West verkünden es erneut und stoßen auf ein immer größer werdendes Interesse. Das mag unter anderem daran liegen, dass durch die verstärkte magnetische Strahlung der Sonne seit 2012 eine Frequenzveränderung stattfindet, die eine globale Anhebung des Bewusstseins zur Folge hat. Über die Frequenzveränderung berichten Wissenschaftler und spirituelle Lehrer gleichermaßen. Doch während die Wissenschaft nur die materiellen Aspekte der Sonne erforscht, lehren die Sonnenmeister, dass die Sonne ein Wesen ist, mit dem wir in Kontakt treten, von dessen Weisheit wir lernen und uns dadurch transformieren können.

Ein Weg dazu ist der Sonnenyoga und speziell die Sonnenmeditation. In den unterschiedlichen spirituellen Traditionen gibt es verschiedene Wege der Meditation, doch das Ziel ist bei allen das gleiche: Es geht darum, den Kontakt zur inneren Sonne herzustellen und dadurch auf allen Ebenen zu wachsen und ein neues Bewusstsein zu erlangen. Diese innere Sonne, auf Sanskrit Surya genannt, wird in den Veden als siebte Sonne hinter der sichtbaren Sonne beschrieben. Sie ist die zentrale spirituelle Sonne, die Essenz Gottes, die in jeder menschlichen Seele verborgen ist. Indem man sich mit der sichtbaren Sonne durch Meditation und Hingabe bewusst verbindet, ist es möglich, zur geistigen Ebene der Sonne bzw. des Lichts vorzudringen. Darin liegt der Sinn der Sonnenmeditation und der Sonnenyogapraxis. Wenn wir uns regelmäßig mit der Sonne verbinden und dadurch die in uns verborgenen Kräfte entdecken und entwickeln, werden wir zu strahlenden Wesen und strahlen wie die Sonne Licht, Wärme sowie Klarheit aus. Wir geben Liebe und bekommen Liebe und sind dadurch in der höchstmöglichen Lebensform. Denn das […]