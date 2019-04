Das Feuer der Transformation und der Veränderung entzünden

Text: Andrea Kubasch, Dirk Bennewitz

Model: Fabienne Schülter

Kleidung: ADIDAS, Stella Mc Cartney

Fotos: Marco Grundt

„Wenn unser Geist leer ist, ist er zu allem bereit. Im Anfänger-Geist liegen viele Möglichkeiten, in dem des Experten wenige.“

Shunryu Suzuki, Zen-Meister

Kreative Transformation

In diesem Teil unserer „Power Yoga Germany“-Kata-Flow-Sequenz dreht sich alles um Veränderung und Transformation. In den vorhergehenden Teilen haben wir uns mit stehenden Positionen und offen ausgerichteten Hüften bereits darauf eingestimmt und dafür aufgewärmt.

Die Haltungen, die wir in diesem Teil der Sequenz ausführen werden, stimulieren unsere innere Hitze. In dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, ist das Element Feuer (Agni) beheimatet. Es sitzt dort, wo wir auch unser drittes Chakra finden können, im Bereich des Solarplexus.

Die Stimulation dieses Bereiches führt uns zu schneller Transformation und Veränderung. Wenn wir etwas ins Feuer werfen, transformiert es sich sehr schnell und wird beinahe sofort zu etwas Neuem.

Auf der körperlichen Ebene zentrieren wir nun unser Becken in eine frontale Position und drehen unseren Oberkörper. Die Hüfte und die Vorderseite zeigen jetzt nach vorne wie in einem Krieger 1. In dieser an die Kampfkunst angelehnten Position geht es in erster Linie um Erdung und um die Stabilität des eigenen Zentrums. Aus dieser Stellung heraus gelingt es dem „Krieger“, allen Angriffen und Herausforderungen in seiner Kraft zu widerstehen. Sein eigenes Tun ist dabei immer absichtslos, angemessen und frei von aller Aggressivität. Er ist in der Lage, alle Energien, die zu ihm kommen (Angriffe & Probleme) zu neutralisieren und dann zu transformieren. So sind wir in allen „Kämpfen“ des Lebens stets siegreich, ohne andere zu unterdrücken, zu verletzen oder zu dominieren.

In den Twists verändern wir die Stellung unseres Schultergürtels zur Hüfte. Dadurch werden unsere inneren Organe, vornehmlich die des Verdauungstraktes, stimuliert und angeregt. Dieser Bereich ist auch physiologisch die Region, in der Transformation stattfindet. Hier verwertet der Körper seinen „Treibstoff“, die Nahrung, und erzeugt daraus die Energie, die wir für unser Leben benötigen. Die Haltungen geben uns die Stärke, unseren eigenen Weg zu gehen.

Wenn Sie Lehrer sind, machen Sie Ihre Schüler stark, indem Sie Ihnen das Vertrauen in die eigene Kraft geben. Ermuntern Sie Ihre Schüler, die Haltungen auszuprobieren, ohne irgendeine äußere Bewertung. Wenn Sie diese Haltungen in Ihrer eigenen Praxis zuhause ausführen, machen Sie sich ihre eigene Kraft bewusst.

Umgang mit Altem

Eine Yoga-Asana-Sequenz muss sich entwickeln. Deswegen ist es sinnvoll, sie regelmäßig und oft zu üben oder zu unterrichten. Paradoxerweise entsteht die Kreativität aus diesem festen Gerüst heraus. Erst bei vielen Durchgängen findet man neue Aspekte in den einzelnen Abschnitten. Die Sequenz bleibt dabei das Grundgerüst, aber Varianten an einzelnen Stellen halten sie lebendig. Für Ihre eigene Praxis hat das den Vorteil, dass Sie immer nach Ihrer jeweiligen Verfassung üben können, und die ist bekanntlich jeden Tag anders. Wenn Sie Ihre Sequenzen unterrichten, können Sie deren Grundstruktur beibehalten, sie aber an die Schüler, die in Ihren Klassen dann jeweils auftauchen, anpassen. Es kommt nämlich häufig vor, dass die Haltungen, die Sie vorbereitet haben, überhaupt nicht für die teilnehmenden Schüler geeignet sind.

Es ist in etwa wie mit einem Musikstück, das Sie auf einem Instrument spielen. Zuerst müssen Sie das ganze Stück lernen, und erst, wenn Ihnen das in Fleisch und Blut übergangen ist, kann man an einzelnen Stellen das freie Variieren beginnen. Sie lernen ja nicht jeden Tag ein neues Stück, das Sie dann ein bisschen spielen können, und am nächsten Tag gleich wieder ein neues.

Schreiben Sie Ihre Sequenzen also am besten auf, um sie wiederholen zu können. Und holen Sie ab und zu mal Ihre alten Sequenzen heraus. Sie werden sehen, es ist wie alte Freunde zu treffen, die man lange nicht gesehen hat. Es ist auf der einen Seite sehr vertraut, fühlt sich aber auch wieder ein bisschen neu an und ist spannend. Denn alle haben sich weiterentwickelt.

Tipps zur eigenen Praxis und Sequenzierung

„Wer die Welt bewegen will, sollte zuerst sich selbst bewegen.“

Sokrates

Um die eigene Praxis, und damit die automatische und nie versiegende Quelle der Inspiration, fröhlich und unbeschwert umzusetzen, bedarf es in der Hauptsache zweier Dinge: Disziplin und Spontaneität. Die Disziplin ist hierbei die freiwillige Unterordnung unter ein zielgerichtetes System oder eine selbstgeschriebene Sequenz. So helfen wir uns dabei, unsere Energien zu fokussieren und auch die Dinge, die wir nicht besonders gut können oder mögen, in unser Leben zu integrieren. Ab einem bestimmten Punkt in der Praxis kann es dann sein, das wir sie als einengend empfinden. So als würde sie unsere Fortentwicklung behindern und unser Wachstum bremsen. Um bei unserem Musikvergleich zu bleiben, haben wir in dem Moment die immer gleiche Art, das Stück zu spielen, satt und möchten hier und da etwas verändern und umarrangieren, um es mehr zu unserem Stück zu machen. Es bleibt aber noch das gleiche Lied. Dann ist es Zeit für das natürliche zweite Ausgleichselement, die Spontaneität. Wir sehen die spontane Kreativität als den Ausdruck freudvoller, innerer Weisheit. Sie ist die uns innewohnende Kraft, die uns den Weg zu Neuem weist. Besonders am Anfang des Yogaweges ist es wichtig, einer Routine zu folgen und eine feste Asana-Praxis zu haben. Sie legt eine solide physische Basis für die Arbeit in der Zukunft. Je fester wir in unserer Praxis sind, desto leichter fällt es uns, den eigentlichen Prozess des Yoga zu beginnen: die Beruhigung der Vrttis (Fluktuationen) unseres Bewusstseins. Je weniger unser Geist später von diesen Gedankenwirbeln abgelenkt wird, umso sinnvoller ist es, sein Grundgerüst der Praxis kreativ zu variieren. Das soll nicht heißen, das Anfänger ihrer Intuition nicht trauen sollen, aber es sind häufig einfach nur Unerfahrenheit, Abgelenktheit oder Faulheit, die uns zu früh dazu verleiten, gleich wieder etwas anderes zu probieren und wieder von vorne anzufangen.

Wirkliches Wissen basiert auf eigener Erfahrung, und nur wirkliches Wissen wird einen frei werden lassen. Dogmen und Glaubenssysteme sind dazu nicht geeignet.

Workshop