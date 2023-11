Ein echter Herzöffner: Das Yoga-Wheel kann die Yogapraxis auf vielfältige Weise bereichern und insbesondere deine Rückbeugen unterstützen oder intensivieren. Hintergründe und Anleitungen dazu findest du hier.

Was ist das Yoga-Wheel?

Das Yoga-Wheel ist ein stabiles und leicht gepolstertes Rad aus Kunststoff. Man kann es als Unterstützung in statischen Haltungen benutzen oder es in dynamischen Haltungen einsetzen, um auf eine neue Art und Weise in die Position „hineinzurollen“. Es bereichert dadurch die physische Praxis enorm. Unsere Sequenz wird dir einen Einblick in diese Art des Übens verschaffen und dir die zugrundeliegenden Prinzipien nahebringen.

Die Übungsabfolge basiert auf Rückbeugen. Im Yoga sagt man, dass Rückbeugen uns in die Zukunft bringen. Die Leichtigkeit, mit der du dich in Zukunft bewegst, wird also widergespiegelt in der Leichtigkeit, mit der du heute psychisch und physisch Rückbeugen übst.

Warum solltest du mit dem Wheel üben?

Die Praxis mit dem Wheel hat sehr viele positive Effekte, auf physischer wie auch auf geistiger Ebene. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Öffnung und Entspannung des Brustkorbs. Dieser Bereich ist bei westlichen Menschen meistens eingefallen und unbeweglich. Der Grund dafür ist das häufige Sitzen und die damit einhergehende Enge, Kraftlosigkeit und Unbeweglichkeit.

Die Praxis mit dem Yoga-Wheel hilft dabei, diesen Körperbereich beweglicher und zugänglicher zu machen. Auf der metaphysischen Ebene eröffnet uns das Stimulieren dieser Zone im Körper den Zugang zu unseren tieferen Gefühlen, die dort oft wie „eingefroren“ feststecken. Der Körper ist ein verlässlicher Rekorder für alles, was uns im Leben widerfährt. Die Stimulation im Brustkorb führt oft (nicht immer) zu Gefühlen von Angst und anderen unangenehmen Erfahrungen. Vielleicht hast du schon einmal gesehen, wie Menschen, die in Panik sind, am Boden die Embryohaltung einnehmen. Sie rollen sich dann zusammen und schützen mit ihren Armen die vitalen Organe des Oberkörpers. Sie ziehen die Beine an und werden ganz klein, wie ein Paket. Das ist die natürliche Reaktion von Menschen, denen etwas Traumatisches passiert. Körperlich gesehen, unterstützen wir mit unserem Lebensstil die Verkürzung in genau diesen Arealen.

Die Praxis auf dem Yoga-Wheel öffnet nun diesen Bereich, und du übst das Gegenteil von dem, was sonst passiert. Die feststeckende Energie kommt dadurch wieder zum Fließen. Das kann, wie schon angedeutet, dazu führen, […]