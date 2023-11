Workshop Yin-Yoga

Und jetzt zur Praxis! Raus aus dem Stress und rein in die Entspannung mit Yin-Yoga.

Yin-Yoga beruhigt, harmonisiert, reduziert unseren Stress, gleicht Yin und Yang aus und bringt uns auf sanfte Weise in unsere Mitte zurück, so dass wir gesund und offen bleiben können.

Das Chi fließt

Ähnlich wie in der TCM (Traditionellen Chinesischen Medizin) spielt im Yin-Yoga das Chi eine wichtige Rolle. Gemeint ist jene Lebensenergie, die wir brauchen, um unsere Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Fließt das Chi ungehindert in den Meridianen, so genannten Energieleitbahnen, durch den ganzen Körper, sind wir gesund. Kommt es zu anhaltenden Blockaden, werden wir krank. Insgesamt 72 Meridiane verlaufen durch den Körper und verbinden verschiedene Bereiche miteinander, wobei 14 Meridiane eine zentrale Rolle spielen. Die zehn wichtigsten Organe im menschlichen Körper, die entsprechend ihrer jeweiligen Funktion Yin oder Yang angehören, werden jeweils einem Meridian zugeordnet. Sie stehen in unmittelbarer Verbindung zueinander. Entlang dieser Leitbahnen befinden sich Punkte, die durch Akupunktur oder Akupressur stimuliert werden können, um gestaute Energie wieder in Fluss zu bringen. Genau diese Punkte, die Meridiane und das dazugehörige Organ werden durch Yin-Yoga angesprochen. Aber richtig aktiviert werden sie erst durch das lange Halten der Asanas. Dadurch lösen sich dann auf eine sehr sanfte Weise Blockaden, und das Chi wird in Fluss gebracht.

Der Übende entspannt sich

Die Asanas werden zwischen drei und zehn Minuten gehalten. Erst dadurch können sich die Muskeln überhaupt in der Tiefe entspannen, und das tiefer sitzende Bindegewebe, unsere Bänder und Sehnen werden optimal gedehnt und stimuliert. Sogar die Gelenke werden angesprochen, die inneren Organe massiert, und der Abbau von toxischen Gewebeablagerungen wird gefördert. Auf der feinstofflichen Ebene werden die Chakras harmonisiert. Was Yin-Yoga aber auch noch so besonders macht, ist, dass man durch das lange Verweilen in einem Asana körperlich förmlich in die jeweilige Position hineinschmilzt – und dass auch der Geist sich entspannt. Es gibt kein Ziel, das man erreichen muss. Alles geschieht von alleine. Ohne Druck. Ohne Stress. Dies ist für die meisten natürlich eher ungewohnt, weil wir immer meinen, etwas machen oder leisten zu müssen. Im Yin-Yoga geht es viel eher darum, sich in der optimalen Dehnung wiederzufinden, die einem selbst entspricht. Es gilt, Stück für Stück, […]