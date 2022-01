Am 22.01.2022 hat der große vietnamesische Mönch Thich Nhat Hanh seinen Körper verlassen. Trotzdem lebt er in den Herzen vieler Menschen weiter.

Bereits vor einiger Zeit haben wir ein Portrait über ihn gebracht: Ein Pionier der Achtsamkeit. In dem Artikel (in Heft Nr. 126) erfährst du viel über sein Leben. Als ich den Text im Ende des Jahres 2020 schrieb, berührte mich sein Leben noch einmal tief: Ich hatte vergessen, wie viele Schwierigkeiten er selbst in seinem Leben erfahren hatte.

Dass er sterben würde, war klar, zumal er im Jahr 2014 schon einen Schlaganfall erlitten hatte. Aber dass sein Tod eine solche Welle der Trauer, der Liebe, des Berührtseins und des Respekts und Achtung für diesen Mann auslöst, hat mich tief im Herzen berührt. Thich Hanh Hanh sprach immer wieder davon, Samen zu säen, wenn wir praktizieren. Das Bild der Samen kam mir in den Sinn, als ich die vielen, vielen Kommentare in den sozialen Medien las, die veröffentlicht wurden, nachdem er seinen Körper verlassen hatte: Samen der Achtsamkeit, der Liebe, der Geduld, des Mitgefühls – das alles säte er in Millionen von Menschen. Was für ein Geschenk!

Gerne möchte ich diesen Artikel nutzen, um ein paar Gedanken und Übungen von ihm zu teilen. Mögen seine Inspirationen weiterhin Samen der Liebe, der Achtsamkeit und des Mitgefühls in den Menschen säen. Mögen sie dazu beitragen, dass die Spaltung zwischen den Menschen aufhört und wir erkennen, dass wir alle ein Bewusstsein sind und nie voneinander getrennt waren.

Ein Zitat, das mich besonders berührt hat, ist das folgende:

„Please do not build a stupa for me. Please do not put my ashes in a vase, lock me inside, and limit who I am. I know this will be difficult for some of you. If you must build a stupa though, please make sure that you put a sign on it that says, ‘I am not in here.’ In addition, you can also put another sign that says, ‘I am not out there either,’ and a third sign that says, ‘If I am anywhere, it is in your mindful breathing and in your peaceful steps.’”1