Wie Yoga mein Leben veränderte

Yoga ist bekanntlich mehr als eine Abfolge von Übungen. Manchmal kann der Tiefgang auf der Matte sogar das ganze Leben verändern. Vier Menschen berichten, wie sich durch Yoga für sie alles gewandelt hat.

Tina Linne: „24 Stunden am Tag erreichbar zu sein, erscheint mir nicht mehr erstrebenswert.“

Ihr altes Leben war alles andere als spirituell. Tina Maria Linne war eine Königin des Frankfurter Nachtlebens. Ein It-Girl, das den Ton angab. Laut, auffällig angezogen, auf jeder angesagten Party dabei. Schon als 27-Jährige führt sie ihre eigene PR-Agentur, kümmert sich nebenbei um Marketing und Gästebetreuung verschiedener Kunden. Raucht, trinkt, feiert mit ihren Gästen. Mehrmals die Woche stolpert sie erst um fünf oder sechs Uhr morgens aus dem Club. Geht gegen zehn Uhr wieder ins Büro und arbeitet zwölf Stunden durch, um dann erneut in die Nacht zu starten. „Alles, was die Ausgehkultur hergab, habe ich mitgenommen“, sagt sie und lacht. „Ich war wie im Rausch. Ich wollte Karriere machen, Geld verdienen, reich werden.“ Nachdenklich blickt sie zur Seite. „Es kommt mir vor, als wäre es ein anderes Leben.“

Sie ist tatsächlich auf dem Weg nach oben, fährt ein schickes Auto, hat hippe Freunde und – starke Migräne. „Von außen sah alles toll aus, aber wenn ich dann morgens alleine im Bett lag, wusste ich, es fehlt was“, erinnert sie sich. Irgendwann landet Linne in einem Yogakurs im Fitness-Studio: „Ich merkte gleich, das ist mein Ding.“ Die Anfängerin will tiefer einsteigen und besucht ein Yoga-Institut. Geht zunächst einmal, dann zweimal, dann viermal pro Woche in Kurse und macht schnell Fortschritte. „Irgendwann fragte mich die Studioleiterin, ob ich nicht Yogalehrerin werden wollte. Ich wollte schon, aber könnte ich wirklich auf Alkohol, Zigaretten, Fleisch und Fisch verzichten, wie meine traditionell ausgerichtete Schule es verlangte?“ Sie kann. Es fällt ihr nicht einmal schwer: „Es war eine natürliche Folge meiner Entwicklung. Wer sich mit seinem Körper verbunden fühlt, möchte ihm nicht mehr schaden.“

Ein neuer Kreislauf beginnt: Während Linne mittlerweile täglich Yoga praktiziert und sich innerlich verändert, wandelt sich auch ihr äußeres Leben. Die Geläuterte zieht sich mehr und mehr aus dem Nachtleben zurück, heiratet und […]