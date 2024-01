Freiheit atmen: Tibetischer Atem-Yoga

Erst besitzt du etwas, und dann besitzt es dich … Doch wenn wir unseren Atem fließen lassen, können wir Befreiung finden. Ute Lama – Schülerin und Frau des Atem-Yoga-Lehrers Chumba Lama – über die Früchte der tibetischen Pranayama-Praxis.

Wenn wir uns von unserem Atem besitzen lassen, dann nimmt auch das pure Leben von uns Besitz. Jagen wir jedoch Klugheit, Schönheit, Besitztümern, Geld, Anerkennung, Liebe und anderem nach – dann wird unser Leben entsprechend davon vereinnahmt.

Dies ist die Essenz des tibetischen Atem-Yoga: Der Atem ist der Reiter unseres Bewusstseins. Schaffen wir es, unser Bewusstsein über den Atem zur Ruhe zu bringen, anstatt es tausend Gedanken und Vorstellungen nachjagen zu lassen, dann entfaltet sich vor uns die Leichtigkeit des Seins. Wir können über den Atem Raum und Abstand zu den vielen Nöten und Sorgen des Alltags schaffen und so das, was ist, humorvoll wahrnehmen und erleben. Entspanntes Durchatmen geht automatisch mit Humor einher. Zusammen sind sie das stärkste Gegenmittel gegen die Angst, die versucht, uns immer tiefer in den Alltag zu verstricken – mit all seinen Sorgen und Verpflichtungen.

Atmend Abstand nehmen

Immer wenn wir feststellen, dass wir uns wie ein Hamster im Rad zu drehen beginnen, dann lohnt es sich, anzuhalten und einen tiefen Atemzug zu nehmen – so wie wir auch einen Raum lüften, wenn die Luft abgestanden ist. Wir erschaffen über dieses einfache, kurze Anhalten und Atmen inneren Abstand. Gelingt es uns, die Dinge so zu betrachten, dann werden wir immer wieder einmal äußerst belustigt feststellen, welchem Wahnsinn wir eigentlich gerade mal wieder nachrennen. Oftmals stellt sich dann die Frage, ob unser Leben wirklich davon abhängt, dass wir die neueste Handtasche kaufen können, unsere Fensterscheiben immer sauber geputzt sind, wir einen besonders guten Auftritt vor unserem Chef aufs Parkett legen oder die Technologie eines Handys noch weiter verbessert wird.

Aus tibetischer Sicht ist unsere westliche Welt teilweise sehr aufgeregt und rennt dabei oftmals am Wesentlichen vorbei: der Freude am Sein! Wir können unserem Leben eine völlig neue Dimension geben, indem wir uns in das, was ist, mutig hinein entspannen und unser mentales Kontrollverlangen über den Atem beruhigen. Der Atem ist die Verbindung zum All. Er ist das Werkzeug, mit dem wir […]