Pranayama und die Funktion des Geistes

Shri O.P. Tiwari, Vorsitzender des Kaivalyadhama Yoga Institute in Indien und einer der führenden zeitgenössischen Pranayama-Experten, über den direkten Zusammenhang zwischen Prana und Geist, über das nützliche Potenzial des normalerweise giftigen C0 2 und über verantwortungsvolle Begleitung beim Erlernen der Atemübungen.

Shri O.P. Tiwari ist einer der international führenden Autoritäten auf dem Gebiet des Pranayama und gleichzeitig der Vorsitzende des Kaivalyadhama Yoga Institute für Yoga in Lonavla, Indien. Mit seiner über 50-jährigen Erfahrung hat er sein Leben dem Lehren und Unterrichten von Pranayama gewidmet. Als direkter Schüler von Swami Kuvalyananda, Gründer des Kaivalya-dhama-Instituts und Vorreiter in der naturwissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet des Yoga, folgt er dem klassischen Ansatz im Pranayama. Sein Guru führte ihn in die Tiefen des Yoga das und Pranayama. Dies wirkte nicht nur philosophisch und praktisch, sondern brachte Shri O.P. Tiwari auch zu naturwissenschaftlichen Forschungen, die von seinem Lehrer initiiert wurden. So gelangte er in die unglaubliche Position, klassische Techniken sowohl mit wissenschaftlichen Perspektiven als auch mit Weisheit verschmelzen zu können.

Shri O.P. Tiwali ist weltweit einer der letzten Meister im Pranayama und ein bescheidenes Wesen, dessen Ziel es ist, die traditionellen Yogapraktiken mit Vollkommenheit, Aufrichtigkeit und Liebe weiterzugeben.

In der Hatha-Yoga-Pradipika sind die klassischen Pranayama-Techniken mit ihren Resultaten genau beschrieben. Wir haben damit experimentiert, und unsere Forschungen haben diese Ergebnisse bestätigt.

Interview

YOGA AKTUELL: Sie sind einer der führenden Pranayama-Lehrer weltweit. Schüler aus der ganzen Welt kommen zu Ihnen. Was macht Sie zu einem so einzigartigen Lehrer?

Shri O. P. Tiwari: Das ist ein Geschenk meines Gurus, Swami Kuvalyananda, mit dem ich viele Jahre verbracht habe.

Welche Bedeutung hat Pranayama auf dem Yogaweg?

Der fundamentale Unterschied von Pranayama zum westlichen Denken ist, dass es in der westlichen Psychologie – wenn bei jemandem irgendeine Dissonanz festgestellt wird –, heißt, diese Person habe ein Problem im Geist. Dagegen sagt Yoga, dass es kein Problem im Geist ist, sondern dass es der Geist selbst ist, der ein Problem darstellt. So sollen alle Anstrengungen dazu führen, über den Geist hinauszuwachsen. Das ist ein sehr friedvolles Vorgehen, denn wenn die rechte Hand mit der linken Hand kämpft, wer gewinnt denn dann? Das bedeutet, dass wir nicht mit dem Geist kämpfen, […]