Asana über dem Boden

Yoga im Tuch: Ein neuer Trend weckt die Neugier vieler Yogis. Liliana Polanco und Björn Heucke, ihres Zeichens „Flug­begleiter“ in ihrem AerialYoga-Studio in Berlin, erzählen in unserem Interview viel Wissenswertes rund um Yoga über dem Boden.

Einfach mal abhängen – nicht faul auf dem Sofa, sondern in einem riesigen Tuch. Beim AerialYoga werden die Asanas im Gegensatz zum klassischen Yoga nicht auf der Matte, sondern in einem trapezförmigen, fünf Meter langen und drei Meter breiten Tuch gemacht. Schaukeln, hängen, eingehüllt sein – ein neues Yogagefühl. Im Interview mit YOGA AKTUELL erklären Björn Heucke und Lily Polanco von AerialYoga Berlin, was das Besondere daran ist und worauf man achten sollte.

Verschiedene Formen von Yoga im Tuch

Ananda AerialYoga: Hier stehen neben körperlichen Aspekten auch Erfahrungen wie Loslassen, Geborgenheit und Vertrauen im Vordergrund. Die Asanas werden in vielen Studios sowohl im Tuch als auch auf dem Boden praktiziert. Zusätzlich gehören Pranayama und Meditation mit zum Programm.

AntiGravity® Yoga: Der von Christopher Harrison in den USA entwickelte Stil ist ein Workout, das Elemente aus Pilates, Gymnastik und Tanz integriert. Diese spezielle Form des Tuch-Yoga anzubieten, erfordert eine Lizenz.

Interview

YOGA AKTUELL: Welche drei Wörter würdet ihr verwenden, um Aerial Yoga zu beschreiben?

Björn Heucke und Liliana Polanco: Yoga im Tuch ist verspielt, lebendig und dabei unglaublich effektiv.

Woher stammt Yoga in Tüchern?

Wie so viele Trends ist Aerial Yoga in den USA entstanden. Ein paar Akrobaten haben irgendwann ihr Vertikaltuch genommen, das untere Ende an der Decke befestigt und darin geschaukelt. Aerial Yoga ist eine Mischung aus Yoga, Akrobatik und Schaukeln. Das machen wir ja schon als Kinder unheimlich gerne. Seit Jahrtausenden schaukeln Kindern auf allen Kontinenten, in allen Kulturen leidenschaftlich gerne. Sie klettern auf Bäume […]