Interview mit Yogimobil: Was ist Nada Yoga?

Ein Klang tanzt mit dem Augenblick. Er besitzt nichts. Der einzige Raum, in dem er existiert, ist das Jetzt. Wunderschön und magisch, im nächsten Moment wieder vergangen, um in der Stille weiter zu wirken. In seinem Schweben scheint er mit der Unendlichkeit verbunden zu sein. Wir können so vieles von Klängen lernen. Kim Kassandra Schmid

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Liebe Kim, lieber Mark, DANKE für eine wunderschöne Nada Yoga Stunde, die für viele von uns einen klangvollen Abschied von der letzten Yoga Conference Germany bedeutete. Was für ein berührendes Klangbad. Was meint ihr, warum nimmt die Nachfrage nach „Sound Baths“ und Sound Yoga momentan so sehr zu?

Yogimobil: Wir bewegen uns durch eine unfassbar schnelllebige, hektische Welt. Ablenkungen sind überall. Eine Push-Benachrichtigung jagt die Nächste. Unser Alltag ist voll von digitalen Stressoren. Oft fühlen wir uns gehetzt, unkonzentriert und fremdbestimmt. Auch durch unsere Rollen im Alltag: Mutter, Tochter, Freundin, Angestellte, Yogalehrerin, Selbstständige. Auf so vielen Bühnen des Lebens müssen wir agieren und dadurch ist unser Tempo fremdbestimmt. Klang wirkt hier als Gegenpol. Klang ist pure Entschleunigung. Klang führt uns zurück in unsere ganz eigene Geschwindigkeit. Durch den reinen Fokus auf den Klang wird es uns möglich, den Puls des Lebens wieder wahrzunehmen. Im Klang finden wir das JETZT wieder. Der einzige Ort, an dem wir wirklich lebendig sind.

Was macht Nada Yoga, den Yoga des Klangs, aus? Und wie habt ihr zum Nada Yoga gefunden?

Kim: Ich fand zum Klang nach einer sehr traurigen Lebensphase. Nach dem frühen Tod meiner Mama und besten Freundin verfiel ich in einen Leistungsdrang: Master of Arts Studium in Rekordzeit und so viel Ashtanga Vinyasa wie möglich. Ich habe versucht, der Trauer durch Leistungsfokus zu entkommen. Nachdem mein Körper rebellierte, verstand ich, ich muss zurück in meine Herzqualität finden, zurück in die Süße des Lebens. Und da kam der Klang. Ich würde ihn als lebensrettend beschreiben. Mit dem Klang kam die Freude wieder.

Mark: Ich habe Kim auf ihre zahlreichen Klang-Fortbildungen im In- und Ausland begleitet und habe mich direkt in diese goldenen Schätze verliebt. Als gelernter Kunstschmied habe ich mich für die Beschaffenheit und Wirkung der Klangschalen direkt begeistert. Ich habe umgehend einen Abschluss als zertifizierter Klangmassage Praktiker und Ausbilder gemacht. Es gibt für mich keine Methode, die mich mehr zur Ruhe kommen lässt. Klang ist Freude. Klang ist Harmonie. Klang ist Genuss. Ich liebe meinen Job. (lacht)

Welche Rolle spielt Klang in der Yogaphilosophie?

Yogimobil: Nada Yoga ist für jeden zugänglich, auch für diejenigen ohne Yogaerfahrung. Es ist der Yoga des Zu-Hörens. Unglaublich einfach. Nada Yoga ist nicht intellektuell, – es schließt niemanden aus, es ist durch das reine Erleben zu verstehen (HYP IV.65 – vgl. die Übersetzung von Yogi Hari in: Hatha Yoga Pradipika. Ursprung und Quelle des Hatha-Yoga).

Durch gezielt eingesetzte, ausgewählte Klänge können wir einen direkten Zugang zu unserer Herzqualität finden. D.h. durch Klänge kann die Verbindung zur „inneren Stimme“, zu unserer ureigenen Intuition, wiederhergestellt werden. In der yogischen Tradition wird dieser „Herzensklang“ als „Anahata Nada“ bezeichnet (Anahata = Herz, Nada = Klang). Wir lösen uns für einen Moment aus Bewertungen, Verhaftungen und Verstrickungen der materiellen Welt und tauchen ein in unsere wahre Essenz: SAT CHIT ANANDA (Wahrheit, Bewusstsein, Glückseligkeit). Wie schön ist die Vorstellung, dass das möglich wird, allein durch liebevolles Lauschen?!

Wie wirken Klänge auf unseren physischen, mentalen und emotionalen Körper?

Die Wirkung von Klang ist unglaublich vielseitig. Durch Klänge bzw. durch Schwingungen können auf körperlicher Ebene tief sitzende, fasziale Verspannungen gelöst werden. Klänge können das vegetative Nervensystem beruhigen und Blockaden im feinstofflichen Körper lösen. Die Klangyoga-Praxis wirkt als überwiegend yin-orientierte Praxis als ausgleichendes Gegengewicht zum yang-orientierten Alltag. In Klangräumen erleben wir eine Tiefenentspannung jenseits des Verstandes. Ein Gefühl von Neuordnung, Urvertrauen, Zentrierung und inniger Geborgenheit kann erlebt werden. Viele Menschen berichten nach unseren Klangyoga-Stunden davon, dass sie sich deutlich klarer, gestärkt und wieder inspiriert fühlen. Wir sind überzeugt, dass Klänge die Fähigkeit besitzen, unsere Schöpferkraft (wieder) zu aktivieren.

Was sind eure liebsten Klanginstrumente für die Nada Yoga Praxis?

Für uns sind die kraftvollsten Klänge die der geschmiedeten Metall-Klangschalen. Diese kraftvollen und zugleich sanften, erdenden und öffnenden Töne erschaffen wunderschöne Klangräume. Klangräume, in denen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wirklich fallen lassen können. Die Klänge wirken wie Wolken, in welche man sich hinein sinken lassen und jegliche Schwere loslassen kann. Pures Urvertrauen. Sehr gerne arbeiten wir auch mit Gongs, dem Harmonium, mit Klangspielen, Kristallklangschalen, helleren japanischen Klangschalen zum Aktivieren und mit märchenhaft klingenden Klangkugeln.

Wie kann ich als Yogalehrende Elemente vom Sound Yoga in meinen Yogaklassen einsetzen? Wie kann ich als Lehrerin und Lehrer einen für mich stimmigen Umgang mit der Nada Yoga Praxis finden?

Natürlich gemeinsam mit uns. (lacht) Wir halten es für besonders wichtig, dass Klang zuerst wirklich erfahren wird. Hier geht es darum, aus dem analytischen Verstand, aus der Bewertung ins reine Erleben zu kommen. Gemeinsam lassen wir uns bewusst vom Kopf ins Herz fallen. Wir möchten Yogalehrende und Klangverliebte dabei unterstützen, ihren ganz individuellen, authentischen Ausdruck in der Arbeit mit den Klängen zu finden. Einige unserer Trainees spielen bereits ein Instrument, wenn sie mit uns in die Ausbildung starten. Hier fördern wir natürlich den Einsatz der bereits vorhandenen Talente und kombinieren dazu die Techniken der traditionellen Nada Yoga Praxis (ausgewählte Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Mantras, das Tönen). Die Einsatzmöglichkeiten für Yogalehrende sind unglaublich vielfältig: Mantra-Flows, Klangbäder, Asanas begleitet von Klangmassage-Elementen (dabei werden Schalen auf den Körper aufgestellt), Fantasiereisen, Meditationen und Gedichte können von Klang begleitet werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Danke für diese wohlklingenden Antworten und eure Zeit.

