Yogalehrer im Interview: Sukadev Bretz

Sukadev Bretz, 1963 geboren, ist der Gründer und spirituelle Leiter des Vereins Yoga Vidya e.V., der das Ziel hat, den klassischen, ganzheitlichen Yoga in der Tradition Swami Sivanandas und Swami Vishnu-devanandas möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Ab 1982 lernte er zwölf Jahre lang als Schüler unter Swami Vishnu-devananda, später war er Leiter von Yogazentren in Wien, Genf, Paris, London, New York und Los Angeles. Sukadev Bretz ist Autor mehrerer Bücher und leitet viele Ausbildungen im Hauptsitz des Vereins in Bad Meinberg.

Internet: www.yoga-vidya.de

INTERVIEW

YOGA AKTUELL: Wann haben Sie zum ersten Mal ganz bewusst geatmet?

Sukadev Bretz: Als ich vier Jahre alt war, entwickelte ich das Spiel, die Luft anzuhalten. Ich versuchte, immer länger die Luft anzuhalten – dabei wurde ich mir des Atems bewusst. Als Grundschüler nahm ich wahr, dass ich durch das Anhalten der Luft mehr Energie bekommen habe.

Wann haben Sie erkannt, dass Pranayama ein wichtiger Aspekt im Yoga ist?

Gleich in der ersten Yogastunde, die ich genommen habe, war Pranayama dabei.

Welche Rolle spielt Pranayama generell in Ihrer Tradition?

In der Yoga-Vidya-Tradition gehört Pranayama zu den Hauptpraktiken: Diese sind Asanas, Pranayama, Meditation, Tiefenentspannung, gesunde Ernährung und Mantrasingen.

Wie oft praktizieren Sie persönlich Pranayama?

Ich praktiziere Pranayama jeden Tag mindestens 30 Minuten lang. Ein bis zwei Monate im Jahr praktiziere ich Pranayama mindestens eine Stunde pro Tag, und mehrere Wochen im Jahr mehrere Stunden pro Tag.

Welche Rolle spielt er in Ihrem Unterricht?

Ich halte Pranayama für einen ganz wichtigen Aspekt des Yoga. Gerade im Pranayama können Menschen Erfahrungen von Prana, Feinstoffenergie, machen. Pranayama ist ein Schlüssel für spirituelle Erfahrung und für tiefe Meditation. Und natürlich ist Pranayama auch ein wichtiges Instrument, um im Alltag mehr Energie zu haben. Daher lege ich in meinem Yoga-Unterricht sehr großen Wert auf Pranayama.

Was war Ihre tiefste Erfahrung beim Pranayama?

Ich komme über Pranayama zu hohen Bewusstseinszuständen. Diese sind kaum in Worten zu beschreiben.

Gibt es auch Gefahren bei der Ausübung von Pranayama?

Wenn man Pranayama unter Anleitung eines kompetenten Lehrers und unter Beachtung der Vorsichtsmaßnahmen übt, ist es ungefährlich. Wer jedoch Pranayama ohne Lehrer übt und nicht den Anweisungen folgt, wer Pranayama ohne Asanas übt oder fortgeschrittenen Pranayama ohne die dafür vorgesehenen Ernährungsregeln praktiziert, kann […]