Atemlehren im Überblick

Viele verschiedene Atemschulen haben unterschiedliche Formen der Atemarbeit entwickelt. Ein Überblick über das Spektrum der Atemlehren und -therapien.



Der Atem ist alles“, sagt die Atemtherapeutin Jadranka Kardum, die von der Atemlehre Cornelis Veenings inspiriert ist. „Es liegt an uns, den Atem in uns hineinzulassen.“ Auf welche Weise und mit welcher Technik man das tun kann, lehren unterschiedlichste Atemschulen und Atemtherapien. Manche Atemschulen richten den Fokus auf den inneren Atem, andere arbeiten mit bestimmten Atemtechniken, um Blockaden zu lösen oder das Bewusstsein für andere Zustände zu öffnen. Je nachdem, was für ein Typ Mensch man ist und welche Bedürfnisse gerade im Vordergrund stehen, ist die eine oder andere Methode die passendere.

Zu einer der bekanntesten Atemschulen zählt der „Erfahrbare Atem“ nach Ilse Middendorf. Das „Holotrope Atmen“ nach Stanislav Grof ist eine Methode der ganzheitlichen Selbsterfahrung, das verschiedene Techniken östlicher Traditionen mit dem Wissen der modernen Bewusstseinsforschung kombiniert. „Es geht vor allem darum, die innere Freiheit wiederzuentdecken“, sagt Peter Kiefer, Atemtherapeut und Trainer im Grof-Training. „Rebirthing“ ist eine holistische Heilmethode, die eine bestimmte Atemtechnik anwendet, um z.B. Traumata der Geburt aufzulösen. Ganz ohne vorgegebene Atemtechnik und ohne zu wissen, was die richtige Heilmethode für den Klienten ist, arbeitet die „Grinberg-Methode“. „Wir bringen den Menschen bei, mehr Möglichkeiten der Atmung zu erfahren”, erläutert Claudia Glowik, Praktikerin der Grinberg-Methode.

„Ich habe das Gefühl, dass es um den Atem sehr still geworden ist”, sagt die Atemtherapeutin Getrud Kutscher, die eine Ausbildung bei Ilse Middendorf und Maria Höller-Zangenfeind absolviert hat. „Als ich vor 20 Jahren angefangen habe, in meiner Praxis zu arbeiten, war Atem eine Mode. Doch in den letzten Jahren ging es immer mehr um Funktionalität. Das Interesse am eigenen Spüren wird kleiner”, stellt sie fest. Den eigenen Atem zu erforschen und besser kennenzulernen, ist immer eine Bereicherung, und die hier vorgestellten wichtigsten Atemlehren können eine Inspiration dafür sein.

Zur besseren Übersicht sind die Atemlehren grob in vier Bereiche unterteilt, wobei es zwischen allen auch Überschneidungspunkte gibt. Bei der Wahl einer Atemlehre sollte vor allem darauf geachtet werden, dass ein entsprechend ausgebildeter Therapeut oder Lehrer sie anbietet.

1. Atemarbeit für die Tiefe und Stille

Atemlehre nach Cornelis Veening

Entstehung:

Cornelis Veening (1885–1974) war […]