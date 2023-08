Yogalehrer über Pranayama: Claudia Turske

Lalleshvari (Dr. Claudia Turske) beschäftigt sich seit 1995 intensiv mit Yoga. Im Jahr 2000 begegnete sie in den USA ihrem ersten Anusara®-Yogalehrer. Seitdem befindet sie sich auf dem Weg und hat Yoga zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht. Sie studierte Anthropologie, Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Zürich, wo sie in den 1980er Jahren promovierte. Eine zusätzliche Ausbildung machte sie in den 1990er Jahren als Ernährungs- und Psychotherapeutin. Im Jahr 2004 eröffnete Lalleshvari mit Vilas und Lutz Versick das erste Anusara®-Yogastudio im deutschsprachigen Raum, wodurch das Wachstum von Anusara® in Deutschland initiiert wurde. Lalleshvari ist zertifizierte Hormonyoga-Therapeutin nach Dinah Rodrigues. Internet: www.cityyoga.de