Bewusstes Atmen – Teil 4

Vom ersten bis zum letzten Atemzug – dein Leben.

Im dritten Teil unserer Serie haben wir über die Zeit vor unserem ersten Atemzug gesprochen: über die schon im Mutterleib beginnende Aktivität und Stärkung des Zwerchfells zur Vorbereitung auf die Zeit nach unserer Geburt – jene Zeit also, an die wir meist denken, wenn wir von unserem Leben sprechen: die Zeit von unserem ersten bis zum letzten Atemzug. Der bekannte Weisheitslehrer Eckhart Tolle sagte in einem seiner Vorträge einmal, unser Leben wird eines Tages der Strich sein, der auf unserem Grabstein zwischen Geburts- und Todestag vermerkt sein wird. Ich stelle mir mein Leben gerne als die Atemzüge vor, die ich mache – um nicht zu sagen: die mir gegeben sind. Letztendlich weiß ich nicht, wie viele Male ich noch ein- und ausatmen darf, doch eines weiß ich wohl: Je bewusster, achtsamer, sanfter und langsamer ich atme, desto besser meine Chancen, ein langes Leben leben zu dürfen. Es ist nämlich die Qualität der Atmung, auf die es ankommt, wenn wir uns fragen, was gesundes Atmen ausmacht.

Wenn Menschen krank sind, verliert ihre Atmung ihre Sanftheit, ihre Ruhe und ihr Gleichmaß. Am auffälligsten sieht man das an der Atmung von Sterbenden. Viele Male durfte ich das in meinem früheren Beruf miterleben: Die Atemzüge werden in den letzten Tagen und Stunden laut, angestrengt und erratisch. Auf immer wieder viel zu lange Pausen folgen viel zu große Atemzüge, meist durch den Mund und in die Brust. Am Ende des Seins ist das Atmen eben oft ein Kampf. (Eine unübersehbare Parallele zum Anfang des Seins übrigens, ist doch der Geburtsprozess, wie wir im letzten Beitrag diskutiert haben, ebenso eine große Herausforderung für unsere dann erstmals einsetzende Atmung.) Irgendwann jedenfalls kommt er: jener letzte, erlösende Ausatem, auf den vollkommene Stille folgt. Und jeder im Raum Anwesende spürt – dem Schmerz des Verlustes zum Trotze –, dass es gut ist. So jedenfalls habe ich es immer wieder miterleben dürfen. Zugleich konfrontiert die Schöpfung uns in just diesem Augenblick der letzten Ausatmung mit dem unlösbaren Rätsel des Lebens selbst: Was ist mit der letzten Einatmung gegangen, das uns unmittelbar zuvor noch Leben gab? Es ist nur zu gut nachvollziehbar, dass dem Atem schon seit alter Zeit eine tiefe spirituelle Bedeutung zukommt. Ob im hebräischen Wort rûah, im griechischen pneúma, im lateinischen spiritus oder im indischen prana: Überall steht das Wort zugleich für Atem, Geist und Leben – Atem-Geist-Leben als Synonyme und […]