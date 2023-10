Heilung durch Wort und Wasser

Wie sich die Schwingung des Klangs auf Wasser überträgt und wie Trink- oder Badekuren sich mit der Kraft der Mantras verbinden lassen.

Das Singen von Mantras in Verbindung mit einem Heiltrunk geht auf eine vedische Tradition zurück, den so genannten Sama-Gaya. Hierbei wurden Mantras und Gebete des Sama-Veda mit tiefer Inbrunst und Hingabe gesungen, und dabei wird der sogenannte Soma-Trunk getrunken. Mantra-Gesang in Verbindung mit Wasser ist auf ein ähnliches Prinzip gegründet. Wasser ist auch selbst Gegenstand der Meditation. Bei der Konzentration auf das Svadhishthana-Chakra wird die Aufmerksamkeit auf das Element Wasser mit der Keimsilbe Vam gerichtet. Mantras, die im Zusammenhang mit Wasser gebraucht werden, eignen sich auch gut als Heilungs-Mantras. Beim Baden in den Fluten des Heiligen Fluss Ganges in Indien werden die Mantras von Mutter Ganga rezitiert.

Abends werden dabei schwimmende Lichter ihren Wellen übergeben. In frühen vedischen Hymnen wurde die Gottheit Varuna gepriesen, die über die Gewässer und Ozeane herrscht. Das Varuna-Gayatri-Mantra ist dieser Gottheit gewidmet.

Om Jala Bimbaya Vidhmahe Nila Purushaya Dhimahi

Tanno Varuna Prachodayat

Om, lasst uns auf die Spiegelungen des Wassers meditieren,

Oh, Wesen des Meeresblau, schenke mir höhere Einsicht,

Möge der Gott des Wassers mein Gemüt erleuchten.

Häufig wird auch das Mantra Om Vam Varunaya Namaha – Om Vam, verehrt sei Varuna – wiederholt.

Wasser ist ein lebenswichtiges Element und als Bade- und Trinkkur ein bewährtes Naturheilmittel. Der Mensch besteht zu siebzig Prozent aus Wasser. Ein Teil davon befindet sich in den Körperflüssigkeiten wie im Blut. Der größte Teil jedoch befindet sich in den Körperzellen. In unserem Gehirn liegt der Wassergehalt noch höher. Die Denk- und Bewusstseinsvorgänge sind vom Wasser in den Gehirnzellen abhängig. Es wundert daher nicht, dass bei der Intonation von Mantras das Wasser im Körper ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Die bei der Stimmerzeugung, Reflexion und Resonanz entstehenden Schwingungen und Klangmuster des Mantras werden dabei auf das Wasser in den Zellen übertragen und verbreitet. Mantras und Wasser haben einen additiven Heilungseffekt. Die Klangschwingungen von Mantras wirken jedoch nicht nur auf das Wasser in unserem Körper, sondern auch auf Wasser in der näheren Umgebung.

Persönliche Erfahrungen

Die Bedeutung, die Wort und Wasser für mich bei der Heilung von Krankheiten haben, […]