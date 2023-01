Sadhana: Die spirituelle Praxis – Teil 6

Kann Sadhana allein unsere alten Persönlichkeitsmuster auflösen, oder braucht es dazu mehr?

Meditation kann uns dabei helfen, Traumata und PTBS zu heilen, aber sie ist auch kein Wundermittel. Bei manchen Menschen kann sie das Trauma sogar verstärken. Meditation macht uns innere Vorgänge bewusst, aber wir sind nicht immer bereit dazu, mit dem, was ist, präsent zu sein.

Nun sind wir schon beim letzten Teil unserer Sadhana-Reihe angelangt. In den Artikeln dieser Serie haben wir uns mit den verschiedensten Aspekten und Rahmenbedingungen der spirituellen Praxis beschäftigt. Wir haben gelernt, wie wir eine wirkungsvolle Sadhana aufbauen und welche Risiken es gibt, und darüber nachgedacht, ob ein spiritueller Lehrer nötig ist. Insgesamt zeigt sich immer wieder, dass eine regelmäßige spirituelle Praxis unser Leben enorm bereichern kann. Aber ist das alles? Braucht es tatsächlich nur die Sadhana, damit wir ein befreites und spirituell erfülltes Leben führen können? Oder hat die spirituelle Praxis, wie viele andere Dinge auch, ihre Grenzen? Darüber möchten wir in diesem Artikel reflektieren.

Ein einfaches und sorgenfreies Leben dank Sadhana?

Es gibt so einige Illusionen, was das Leben eines spirituellen oder gar erleuchteten Menschen betrifft. Er oder sie ist angeblich immer glücklich und führt ein einfaches Leben. Alle Probleme sind verschwunden, und es gibt nie wieder Konflikte. Oder so ähnlich. Leider ist meistens erst einmal das Gegenteil der Fall. Wenn wir Sadhana praktizieren, setzen wir karmische Energie in Gang. Wir „entgiften“ unser System und reinigen unser angesammeltes Karma. Dadurch wird unser Leben in den meisten Fällen zunächst schwieriger anstatt einfacher, was in vielen Erfahrungsberichten über die „dunkle Nacht der Seele“ beschrieben wird. Man denke nur an Mystiker wie Johannes vom Kreuz oder Rabia von Basra, die alles andere als ein einfaches Leben hatten. Das hat damit zu tun, dass wir mit dem Beginn unserer Sadhana auf das Gaspedal treten, was unser Wachstum betrifft. Karmas, die sich vielleicht über Jahrzehnte oder mehrere Leben hinweg langsam aufgelöst hätten, reifen nun in kurzer Zeit heran. Das hat zur Folge, dass wir oft große Schwierigkeiten und Widerstände (innere sowie äußere) erfahren.

Manchmal führen diese Schwierigkeiten und ihre Auflösung durch die Sadhana auch dazu, dass wir uns noch mehr in karmische Handlungen verwickeln. Und diese karmischen Handlungen erzeugen dann wieder mehr Karma, das auch wieder aufgelöst werden möchte. Wie kommen wir also aus diesem Kreislauf heraus? Reicht es, wenn wir unbeirrt weiterüben und die Geschehnisse an uns vorbeiziehen lassen? Oder benötigt es dazu […]