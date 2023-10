Eine tibetische Reinigungs-Atemübung mit Ida und Pingala

1. Runde: Du schließt mit dem Zeigefinger der rechten Hand das linke Nasenloch und atmest sanft und bewusst über das rechte Nasenloch ein. Dann schließt du das rechte Nasenloch und atmest links aus. Diese Atmung wiederholst du insgesamt dreimal. Wechsel dann die Seiten: Verschließ das rechte Nasenloch und atme über die linke Seite ein, verschließ dann das linke Nasenloch und atme rechts aus. Atme so dreimal. Und schließlich atme dreimal durch beide Nasenlöcher ein und aus. 2. Runde: Dann kannst du die Übung wiederholen. Verschließ das linke Nasenloch und stell dir vor, wie du durch das rechte Nasenloch die guten, stärkenden und nährenden Qualitäten aller Buddhas einatmest. Durch das linke Nasenloch atmest du Traurigkeit, Wut und Zorn aus. Mach auch wieder das dreimal. Verschließ dann das rechte Nasenloch und atme links ein. Stell dir auch hier vor, dass du die positiven Qualitäten aller Buddhas einatmest. Solltest du dich eher zu den yogischen Gottheiten hingezogen fühlen, so kannst du ihre Qualitäten einatmen. Falls du sogar einen „Lieblingsgott“ oder eine „Lieblingsgöttin“ haben solltest, dann nimm mit der Einatmung die besonderen, aufbauenden Qualitäten dieser Gottheit auf. Atme durch das rechte Nasenloch dann Unruhe, Ungeduld oder jene Qualitäten aus, die dir das Leben gerade ein bisschen schwer machen. Atme dann durch beide Nasenlöcher ein und stell dir vor, dass du die ganzen positiven Qualitäten aller Buddhas oder Devas einatmest und Unwissenheit ausatmest. 3. Runde: Beim dritten Mal kannst du dir dann überlegen, ob du dich nur auf den Atem konzentrierst und dir vorstellst, dass bei den ersten drei Atemzügen Pingala aktiviert, stimuliert und gereinigt wird, indem du das linke Nasenloch verschließt und über rechts einatmest. Und dann atme dreimal durch Ida ein – mit der Idee, die Qualitäten von Ida zu stärken oder zu reinigen und zu balancieren. Und wenn du dann durch beide Nasenlöcher einatmest, stell dir vor, wie du beide Bereiche in ein Gleichgewicht bringst und ausatmend, alles, was im Ungleichgewicht war, deinen Körper verlässt. Diese Übung eignet sich perfekt vor der Meditation, da sie eine sehr beruhigende Wirkung hat.