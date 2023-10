Was ist Heilung?

Über das Wesen von Heilung und seine Facetten – und über die Entstehung von Krankheit auf den verschiedenen Ebenen des menschlichen Seins.



Heilung – ein verheißungsvoller Begriff mit einer weitreichenden und tiefgehenden Bedeutung. Spätestens dann, wenn der Mensch unter Schmerzen oder anderen Beschwerden leidet, ja, wenn er gar um sein Leben bangen muss, dreht sich sein Wünschen und Hoffen sehnlich um die so erleichternde, rettende Heilung – jedenfalls das der meisten Menschen; einige von absolutem Gleichmut durchdrungene Erleuchtete mögen Ausnahmen darstellen.

Doch was bedeutet Heilung? Der auf den ersten Blick recht klar erscheinende Begriff kann durchaus unterschiedlich verstanden werden, umfasst er doch mehrere verschiedene Bedeutungsinhalte. Diesen kommt man auf die Spur, wenn man sich fragt, was denn eigentlich „heil sein“ ist – denn „Heilung“ bezeichnet schließlich die (Wieder-)Herstellung ebendieses Zustands des Heilseins. Heil zu sein ist nicht immer exakt gleichbedeutend mit gesund sein, und so muss auch Heilung nicht notwendigerweise immer Gesundwerden bedeuten. Wir können uns dazu ein Beispiel in Erinnerung rufen, das viele aus der Kindheit kennen oder bei ihren eigenen Kindern anwenden: Wenn ein kleines Kind hingefallen ist, pustet die Mutter als erste Maßnahme behutsam auf das in Mitleidenschaft gezogene Knie, den Ellbogen etc., und vielleicht flüstert sie dabei auch: „Heile, heile!“ Die Schramme wird dadurch keinen Deut kleiner, aber der seelische Schock wird durch die tröstende Geste gelindert, und das Kind fühlt sich sofort viel besser – wieder heil – und läuft vielleicht schon wieder fröhlich von dannen, noch bevor ein Pflaster aufgebracht werden kann.

Wenn sich ein Mensch innerlich beschützt und aufgehoben, mit sich und mit der Welt im Reinen fühlt, wenn er auf einen größeren Zusammenhang vertraut, dessen Teil er ist und bleiben wird, wenn er in Liebe verankert ist und etwas in sich spürt, das keine Erkrankung oder Verletzung je zerstören könnte, dann ist er heil – so zumindest empfinden es viele Menschen, und niemand kann diesem Empfinden den Wahrheitsgehalt absprechen.

So kann Heilung von einer vollständigen körperlichen Genesung unabhängig geschehen und hat mehr mit einem tiefen inneren Frieden zu tun als mit körperlicher Unversehrtheit oder „Funktionstüchtigkeit“. Oft führt dieser besagte Frieden, diese Erfahrung von Ganz- und Heilsein, dann auch zur physischen Heilung. Warum das so ist, lässt sich bis ins Letzte wahrscheinlich […]