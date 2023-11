Das eigene Herz öffnen

Die meisten Menschen verbinden das Herz mit Schmerz, Verletzlichkeit und dem Gefühl, ein gebrochenes Herz zu haben. Mit diesem Artikel möchten wir dich hingegen inspirieren, dich der Stärke und der Macht deines Herzens zuzuwenden. Denn: Das Herz ist deine größte Kraftquelle.

Herz vs. Verstand

Suchen wir nach Quellen der Stärke und der Belastbarkeit, dann ist das Herz nicht das erste, was uns einfällt. Tatsächlich glauben wir hier unserem Verstand, der uns erzählen möchte, dass unser Herz eher schwach und empfindsam ist. Und schlimmer noch: Oftmals vermittelt unser Verstand uns das Gefühl, dass wir unserem Herzen auf keinem Fall folgen sollten, weil wir sonst nur enttäuscht werden würden.

Aber stimmt das wirklich? Ist es nicht so, dass eigentlich unser Herz immer recht hat? Kennst du es auch, dass du in deinem Leben an einer Wegkreuzung standest, dein Herz dir gesagt hat, dass du links abbiegen solltest, aber dein Verstand so auf dich eingeredet hat, dass du ihm gefolgt bist und dann rechts abgebogen bist. Und kam dann nicht auch irgendwann der Moment, in dem du dir gedacht hast: „Hätte ich doch auf mein Herz gehört!!!“

Solche Momente kennen wir wohl alle. Das Gute daran ist, dass es nie zu spät ist, um neue positive Erfahrungen zu machen und um dem Herzen zu folgen!

Dem Herzen auf den Grund gehen

Was aber ist unser Herz? Zum einen können wir uns dem Herzen sehr rational nähern und es als ein rein körperliches Organ betrachten. Es besitzt eine Anhäufung von Neuronen und ein komplexes intrinsisches Nervensystem. Es pumpt rund um die Uhr nährstoffreiches Blut durch unsere Arterien und ist durch seine wichtige Funktion die zentrale Schaltstelle unseres Lebens. Dass unser Herz aber auch eine Intelligenz hat, das wird im Westen gerne übersehen.

In alten Kulturen und Weisheitstraditionen hingegen hat man dem Herzen auch immer die Rolle zugewiesen, die ihm gebührt: Ein aktives Element, dass eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Emotionen, Bewusstseinszuständen und Befindlichkeiten auslöst. Die Film- und Musikbranche nutzt diesen Teil des Herzens gerne als den Hauptdarsteller zahlreicher Liebeslieder und Romanzen. In Millionen von Liebesfilmen, Schnulzen und Romanen bringen Menschen zum Ausdruck, wie es sich anfühlt, ein gebrochenes Herz zu haben. Und an diesem gebrochenen Herzen halten sich auch gerne viele Menschen fest und machen sich selbst so zum Opfer der Liebe.

Das Herz: der Mittelpunkt unseres Seins

Wenn du dein eigenes Herz kennst, dann kennst du dich selbst. Und besser noch: dein Herz ist der Ursprung zahlreicher wichtiger Eigenschaften, die der Verstand nicht kennt – wie Mut, Demut, Respekt, Akzeptanz, Wertschätzung, Güte, Reinheit, Hingabe, Mitgefühl und Großzügigkeit.

Kommt unser Herz mit diesen Eigenschaften in Berührung, weckt es unser schlafendes Inneres und kann uns, wenn wir diesen Kontakt zum ersten Mal bewusst erleben, zu Tränen rühren. Nur das Herz kann diese Qualitäten wertschätzen und kultivieren. Es sieht den Nutzen und die Notwendigkeit. Und es weiß, dass wenn wir als Menschheitsfamilie überleben wollen, wir diese Qualitäten kultivieren müssen.

Übung: Lern dein Herz neu kennen

Komm in eine bequeme Sitzhaltung. Wenn du magst, schließ deine Augen und leg eine Hand auf deinen Herzraum. Atme einige Male in deinen Herzraum hinein. Lass dann eine Erinnerung in dir wach werden, in der du dich ganz mit deinem Herzen verbunden gefühlt hast. Tauch in diese Erinnerung ganz ein. Bade in dem Gefühl der Liebe, welches durch diese Erinnerung wieder ganz neu durch dich belebt wird. Genieß dieses Gefühl. Und frag dich nun: „Wie fühlt es sich an, wenn ich mir selbst mit einem offenen Herzen begegne? Welche Bedeutung hat es für mich und mein Leben?“

Erinner dich dann an eine Situation, in der du dein Herz verschlossen hast. Versuch dich, so gut es möglich ist, dich für dieses Erlebnis zu öffnen, ohne dich von dem Schmerz, der diese Situation damals ausgelöst hat, überfluten zu lassen. Werde zum inneren Beobachter. Nimm einfach nur wahr, wie es sich anfühlt, dieses verschlossene Herz zu haben.

Frage dich dann: „Was bedeutet es für mich, wenn mein Herz offen ist? Und was bedeutet es für mich, wenn mein Herz verschlossen ist?“

Aktivierung deines Herzens

Der Weisheitslehrer Shai Tubali stellt in seinem Buch „Die 7 Herzgeheimnisse“ eine Reihe von Übungen vor, die dich darin unterstützen können, die Mauern einzureißen, hinter denen du dein Herz verbirgst. Sie helfen dir, wieder frei zu werden und mit Liebe aus ganzem Herzen leben zu können.

Die folgende Übung ist eine Basisübung, die dich darin unterstützen wird, das Zentrum deines Seins nach und nach in dein Herz zu verlagern. Seine Empfehlung: Beginn den Tag mit dieser Übung, dann wird dich die Herzqualität durch den ganzen Tag tragen. Du kannst sie aber auch tagsüber machen oder vor dem Schlafengehen üben.

Gib dich der Übung einfach hin, ohne sie „perfekt“ machen zu wollen. Es geht hier um die umfassende Einbeziehung deines ganzen Seins.

Übung: Aktivierung deines Herzens Komm in eine aufrechte und bequeme Sitzhaltung. Deine Brust ist offen und gelöst, ohne dass du in eine Anspannung gehst. Deine Schultern fallen sanft nach hinten. Dadurch kann sich der gesamte Herzbereich weit öffnen. Stell dir vor, du wolltest der ganzen Welt dein Herz darbieten. Du wirst wahrnehmen, dass durch diese Erweiterung ein Energiestrom freigesetzt wird, der bis in den Halsbereich strömen kann. Deine Finger bleiben locker und die Handflächen sind nach oben geöffnet, damit du in einen endlosen Fluss der Interaktion geben und empfangen kannst. Atme sanft und tief ein und aus. Entspann deinen Körper mit jedem neuen Atemzug und lass dich mit jeder Ausatmung in deinen Brust- und Herzraum hineinsinken. Achte darauf, dass du diese Hinwendung zu deinem Herzraum auch tatsächlich fühlst und nicht nur mit dem Verstand denkst. Nimm wahr, wie du mit Hilfe der Atmung und der Intention mehr und mehr mit deinem ganzen Ich-Gefühl in den Brustbereich hinabsinkst. Stell dir vor, als würde die ganze überaktive Energie deines Kopfes langsam in den Brustbereich hineinsinken. Atme auf diese Weise sanft weiter und lass dich am Ende eines jeden Ausatems noch tiefer in deinen Brustbereich ankommen. Nimm immer bewusster wahr, wie du hier ankommst. Von diesem neuen Standort aus in deinem Brust- und Herzraum sind dein Gehirn und deine Sinnesorgane nun nur noch wunderbare, wertvolle Werkzeuge. Aber sie sind nicht mehr das, was dich ausmacht. Dein Ich-Gefühl liegt nun im Herzraum und du nimmst von hier aus die Welt wahr. Trete von hier aus mit der Außenwelt in Kontakt. Versuch nun, deinen Sehsinn wie ein paar versteckte Augen im Brustraum wahrzunehmen. So als würdest du jetzt mit den Augen des Herzens, den Augen der Liebe, auf die Welt schauen. Stell dir dann vor, als hättest du deinen Kopf „verloren“. So als wäre dein Kopf jetzt leer. Deine Hauptwahrnehmung geht nun von deinem Brustraum aus. Du siehst, hörst und sprichst nun von diesem Ort aus mit der Welt. Was passiert, wenn du die Welt von diesem Ort aus siehst und hörst? Schaust du entspannter, liebevoller, mitfühlender auf die Welt, wenn du sie von diesem Ort aus betrachtest? Versuch, eine schwierige Situation, die du momentan in deinem Leben hast, von diesem neuen Ort aus zu betrachten. Was verändert sich? Wie nimmst du die Situation wahr, wenn du sie von deinem Herzen aus betrachtest? Atme dann immer wieder bewusst in dein neues Wahrnehmungszentrum ein und aus. Nimm wahr, wie sich dein Herzraum immer mehr weitet und öffnet. Dabei musst du dich keineswegs vor dieser Öffnung fürchten, sondern mach dir bewusst, dass dies dein stolzes Zentrum ist; es dein eigentliches Zuhause ist. Wende dein Herz nach außen Wenn du das Gefühl hast, gut in deinem Herzraum angekommen zu sein, kannst du dein Herz für die Welt öffnen. Die liebevolle, mitfühlende Herzenergie entfaltet sich nun und breitet sich wie eine Blüte aus, die weit geöffnet ist. Sie ist sich selbst genug und strahlt trotzdem gleichzeitig für die ganze Welt. Sie will ihre Liebe nicht für sich allein behalten, sondern ist bereit, mit der Welt in Verbindung zu treten. Mach dir bewusst, dass dein wahres Selbst an diesem Ort wohnt. Es ist der Ort, von dem aus du der ganzen Welt offen und voller Liebe begegnest. Stell dir vor, wie dieser Bereich mit jeder Einatmung weiter und offener wird. Mit jeder Ausatmung strahlt dein Herz noch mehr in die Welt. Mach dir keine Gedanken darüber, dass dein Herz jetzt möglicherweise verletzt wird. Vertrau auf die Stärke deines Herzens und lass zu, dass du selbst und die Welt von der Liebe und der Stärke deines Herzens berührt wird. Bekunde deine Herzensabsicht Fass nun innerlich den Entschluss, dass du auch nach dieser Übung offen bleibst. Durch diese Bekundung sagst du noch einmal mehr und offener „Ja“ zu dir und zum Leben. Dieses innere Ja lässt dich noch einmal mehr in deinen Herzraum hineinsinken. Von dort aus strahlst du auch noch einmal mehr in die Welt. Dadurch werden auch alles subtilen Schutzmechanismen beseitigt, dein Kopf wird entlastet und frei.

Bringe am Ende der Meditation deine Hände noch einmal vor dem Herzen zusammen. Atme noch drei Mal sanft ein und aus. Verneige dich vor dir selbst, deinem Mut, dich deinem Herzen zuzuwenden und deiner Bereitschaft, der Welt mit einem offenen Herzen zu begegnen.

Gerade jetzt braucht die Welt mutige Menschen mit einem offenen Herzen. Sei du einer davon! Dann wird die Welt zu dem, was sie sein könntet: ein Paradies.

Zum Weiterlesen: Shai Tubali: Die 7 Herzgeheimnisse. Leben in Vertrauen und Liebe. Neue Erde. 2019