Prana, Yama und Kriya-Yoga – Teil 3

Der tantrische Kriya-Yoga ist eine Abfolge aus zweiundzwanzig Kriyas. Hier findest du Eindrücke, Vorbereitungen und Übungen, die eine erste Ahnung davon vermitteln.

Kriya-Yoga ist eine Methode, um das Bewusstsein in all seinen Facetten zu erforschen und unsere tieferliegenden Instinkte zu wecken. Er ist ein Ritual, das das Bewusstsein wach und aufmerksam hält und es schließlich in einem Punkt sammelt. Kriya-Yoga mündet in Ananda, Freude, und Atman, eins und in Harmonie mit sich selbst zu sein. Er mündet in einer Integration der fünf Koshas, der physischen, psychischen, astralen und kausalen Dimensionen unseres Lebens.

Kriya-Yoga ist ein Ritus, eine Zeremonie, eine Methode, eine Sadhana.

Er ist eine Methode, um die eigenen Kräfte zu verfeinern, wodurch individuelles Bewusstsein die Tiefe unserer Natur durchdringen kann.

Swami Satyananda Saraswati

Dieser Beitrag ist der dritte in einer Artikelreihe über Pranayama – die Werkzeuge, die Prana (die Vitalkraft) zugänglich machen. Im ersten Beitrag (YOGA AKTUELL Nr. 133) wurden einige klassische Pranayamas beschrieben. Der zweite Beitrag beschreibt die Meditation Prana-Vidya, die eine direkte Erfahrung von Prana ermöglicht (YOGA AKTUELL Nr. 134). Schließlich möchten wir hier Kriya-Yoga und die darauf vorbereitenden Übungen beleuchten.

Erweckung der Kundalini

Kundalini-Yoga ist die übergeordnete Begrifflichkeit für das Erwecken des Prana. Die Bezeichnung ist allerdings heute nicht einheitlich. Hier wird sie im Rahmen des klassischen, traditionellen Verständnisses erklärt. Die Erweckung der Kundalini geschieht in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten.

Die Reinigung der Nadis

Um im Yoga-Kontinuum anzukommen, ist Kontinuität im Gebrauch von Yogahaltungen, Pranayama und Meditation erforderlich.

Erweckung der Chakras

Wenn die Wirkung der Yogahaltungen verinnerlicht wurde, dann sollte der Schwerpunkt der eigenen Praxis zunehmend auf Pranayama gelegt werden. Pranayama sensibilisiert und verfeinert die Wahrnehmung und ist die Grundlage für die Bewegung der Kräfte. Die Chakras sind ein wichtiger Bestandteil unserer psychischen Struktur. Sie erlauben Zutritt zu verborgenen Fähigkeiten und ermöglichen eine neue Art, mit der Welt zu kommunizieren. Die Chakras drücken die elementaren Kräfte und Instinkte im Menschen aus; einige davon sind angewandt, andere verborgen oder unzugänglich. Durch Meditation und Yoga-Nidra wird der Grenzbereich zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten erfahren, und eine höhere Konzentration wird erreicht. Die Energie bekommt Form und Richtung.

Das Erwachen der Kundalini

Dies sind die grundlegenden Erfahrungen, die zur nächsten Ebene führen. Nach und nach wird deutlich, […]