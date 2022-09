… Was ist die Wahrheit?

Wie alles im Leben hat auch dieses Thema zwei gleichwertige Seiten, eine Mitte, eine übergeordnete Sichtweise und etwas weit Dahinterliegendes.

Ich möchte dich bitten, spring mit Liebe, spring mit offenem Herzen und wachem Geist hinein in dieses Thema, denn nur dann ist es möglich, einen Nutzen daraus zu ziehen. Wer nur seinen Verstand mit interessanten Gedanken, mit neuen, weiteren Informationen füttern will, geht am Ganzen vorbei.

Also: Sowohl der Eine Gott wie die vielen Götter sind nicht die Wirklichkeit, sie sind Bilder oder Begriffe, sie sind Hilfen, sind Nahrung, sind Honig – und sie sind Gift, sind Mauern, sind ein süßes Gefängnis, Vernebler eines von Natur aus klaren, offenen Geistes.

Das Herz ist der Thron Gottes im Menschen. Hier ist unsere Seele für eine kurze Lebensspanne zu Hause, in ihr ist der Gottesfunke, die lebendige Flamme.

MEDITATION

Eigentlich ist gar nicht mehr die Zeit, sich mit solchen spekulativen Dingen zu befassen, es ist die Zeit der direkten Erkenntnis! – Wir alle, ausnahmslos, befinden uns in einem gigantischen Krieg, der gerade auf seinen Höhepunkt zusteuert, einem nicht erklärten Krieg, einem verborgenen, so ungeheuerlichen Krieg, dass sich unser Verstand einfach weigert, es zu glauben, seine offensichtlichen Zeichen zur Kenntnis zu nehmen und nach seinen geheimen Botschaften zu forschen. Trotzdem ist dieser Krieg nackte Wirklichkeit, sowohl in unserem eigenen Innersten wie global im Äußeren. Es besteht die große Chance, jetzt sofort, in diesem Augenblick rückhaltlos in die WAHRHEIT zu springen. Wir befinden uns an einem einmaligen Scheidepunkt in der Bewusstseinsgeschichte der Menschheit. Alles spitzt sich rasant zu. Man kann es aber sehr leicht verpassen. Man kann sich zurückziehen in sein geliebtes Schneckenhaus voller Dumpfheit und kann weitere tausend Inkarnationen verschlafen und die Seele leiden lassen. – Oder du bist beherzt und nimmst deinen ganzen Mut zusammen, deine gesamte Intelligenz, deine ganze Wachheit. Wisch dir allen Schlaf aus den Augen; das nennt man Meditation, Präsenz, Wachheit!

Spiel also nicht „Ich meditiere jetzt mal eine halbe Stunde“, sondern geh in Meditation, jetzt und jetzt und immer wieder jetzt, ganz egal, ob du ruhst oder mit einer Tätigkeit befasst bist. Meditation ist in jeder Sekunde möglich. Meditation ist die einzige Medizin! Meditation ist der einzige Frieden! Meditation ist die einzige Wahrheit! Meditation ist die einzige wirkliche Religion! Meditation ist wahrhaftige Freiheit, ist mitfühlende Liebe, ist ewige Freude. Ist das Leben. Und: Meditation beantwortet alle deine Fragen, zeigt dir die Welt […]