Musik, Spiritualität und Kreativität: ein beschwingender Erfahrungsbericht von einem erfrischend anderen Retreat mit dem bekannten Musiker Markus Stockhausen, der vor Kurzem in unserem Podcast zu Gast war.

Der Benediktushof, 2003 vom Benediktiner und Zen-Meister Willigis Jäger gegründet, ist als Zentrum für Kontemplation, Achtsamkeit und Zen-Meditation eines der größten dieser Art in Europa. Hier gibt es ein umfangreiches und hochwertiges Angebot an Seminaren und kreativen Kursen. Viele davon sind durch Stille geprägt. Julia Johannsen war dort und hat in einem Kurs von Markus Stockhausen die Verbindung von Musik, Kreativität und Spiritualität erlebt.

An einem heißen Sommertag fahre ich mit dem Auto von Berlin in Richtung Süden. Knallgrüne Wiesen und buttergelbe Sonnenblumen breiten sich vor mir aus. Immer mehr, je weiter ich fahre. Und dann endlich: Vor mir liegt der kleine Ort Holzkirchen. Da gibt’s nicht viel, doch alles, was ich mir wünsche: eine hübsche Rundkirche, prächtige Klostermauern und einen zauberhaften Zen-Garten, inmitten von grünen Wiesen und Wäldern.

Der Benediktushof wird für die nächsten fünf Tage meine Zuhause sein. Er empfängt mich mit der Stille, nach der ich mich sehne. Hier wird konsequent geschwiegen, im Garten, beim Gehen, beim Essen. Die Welt bleibt draußen auf dem Parkplatz, und das Handy wird ausgeschaltet. Der Benediktushof ist ein Refugium für tiefe Einkehr und Kontemplation, das Gegenteil von einem Wellness-Tempel. Die Zimmer haben einen Ausblick in den Garten und sind schlicht gestaltet. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl. An einem Ort wie diesem fällt es leicht, die Sinne nach innen zu öffnen und die Verbindung von Spiritualität und Kreativität zu entdecken.

Vom Klang zur Stille heißt das Seminar, das ich besuche, und der Titel hat mich sofort angesprochen. „Ich habe mir früher Kurse dieser Art gewünscht, aber es gab sie nicht“, sagt Markus Stockhausen. „So habe ich selbst meine Seminare entwickelt.“ Der Musiker bietet am Benediktushof seit vielen Jahren Kurse an: „Wenn die Seele singt – Singen und Stille“ und „Vom Klang zur Stille“. Der Trompeter und Komponist erhielt 2018 den renommierten Preis ECHO JAZZ, 2021 den Deutschen Jazzpreis als bester Blechbläser. Er ist der Sohn von Karlheinz Stockhausen, der einer der bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts war. Seine vielseitige, spürbar spirituelle Musik höre ich am liebsten, wenn ich Yoga mache, oder beim Schreiben – so natürlich auch jetzt, während ich diesen Text schreibe.

Fülle im Klang, Fülle in der Stille

Wir sind neun Frauen und fünf Männer und sitzen in […]