Bhakti-Yoga für jeden Tag

bedeutet hören, auch lernen, zuhören und anhören. Dies bezieht sich auf das, was durch das Ohr wahrgenommen wird. Im traditionellen Sinne bedeutet Shravana, sich mit den alten Schriften des Hinduismus zu befassen und Geschichten über die Götter (Brahma, Vishnu und Shiva) anzuhören. Durch das Hören der Heldengeschichten soll das Interesse am rechten Handeln geweckt werden.

Hören

Hör dir bewusst etwas an, was dir guttut und was dein Herz öffnet: Mantras, eine spirituelle Lektion oder die Geräusche der Natur. Unterstütz deine Yogapraxis durch Klänge und Musik.

Lesen und schreiben

Lies Texte, die für dich eine erhebende Wirkung haben, wie z.B. ein spirituelles Buch oder einen interessanten Blog. Nutz auch das Schreiben – wie z.B. in ein Tagebuch, oder das Schreiben eines Gedichts – als bewusste Praxis des inneren Hörens.