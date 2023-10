Ewige Liebe als Gabe an das Göttliche

Yogini Shambhavi Devi ist mystische Visionärin, spirituelle Lehrerin und Ausbilderin in den alten vedischen Traditionen. Als wichtige und dynamische Lehrerin der tieferen Aspekte des Yoga, die heute aus Indien in die Welt strömen, bringt sie die weibliche Perspektive ein. Ihre Lehren wurzeln in den alten Traditionen des Bhakti-Yoga, der Shakti-Sadhana, des Jyotisha (vedische Astrologie), des Mantra-Yoga und des Ayurveda. Shambhavi wurde für ihr Beiträge zur vedischen Astrologie mit dem Jyotisha Visharada des Council of Vedic Astrology ausgezeichnet. As Co-Direktorin des „American Institute of Vedic Studies“ in Santa Fe, USA, arbeitet sie international mit Vedacharya David Frawley zusammen, sowohl durch Online-Kurse als auch bei Yoga-Shakti-Studienreisen und bei Seminarprogrammen.