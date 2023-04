Energetische Hausreinigung: Was ist es und wie funktioniert es?

Als ich meiner Oma 2008 von meinem Buch Energetische Hausreinigung erzählte und ihr gestand, dass ich „energetische Hausreinigungen“ mache, entgegnete sie nur: „Du und putzen? Das kann ich dir beibringen, davon verstehe ich eine Menge!“ Noch heute muss ich über meine Oma schmunzeln und muss auch zugeben, dass ich dieses Thema „Energie“ nie wieder bei ihr angesprochen habe. Gott habe sie selig.

Wir schreiben das Jahr 2023 und mittlerweile ist das Thema „Energetische Hausreinigung“ beinahe normal geworden und selbst Menschen, die sich nicht bewusst mit spirituellen Themen beschäftigen, verspüren das Bedürfnis, nicht nur ihren psychischen Körper, sondern auch die Aura und das Haus „rein“ zu halten. Manche Menschen interessieren sich für das Thema, weil sie eine lange Phase des Leidens hinter sich haben, Trennungen, persönliche Änderungen oder auch Krankheiten. Und im Inneren entsteht ganz natürlich die Sehnsucht, diese Energien hinter sich zu lassen. Ein Hauptgrund aber für die energetische Hausreinigung ist immer noch der Umzug:

Jeder Mensch hat ein natürliches Bedürfnis nach Harmonie und Sicherheit. Wenn man gerade dabei ist, ein Haus zu bauen, Wohneigentum zu erwerben oder allgemein in ein anderes Haus zu ziehen, dann möchte man automatisch seine Energie in dem neuen Haus verankern. Beim Hausbau haben wir genaue Vorstellungen, was wir möchten, bei der Einrichtung, bei der Haus- und Gartengestaltung: Wir schauen immer, dass alles harmonisch wirkt und wir auch das Gefühl haben, dass das Haus „uns“ gehört.

Doch manchmal zieht man in ein neues Haus und trifft auf Schwierigkeiten. Die Kinder fallen nachts aus dem Bett und haben auf einmal Albträume, die sie vorher nicht hatten (gerade Kinder reagieren sehr viel sensibler auf destruktive Energien als Erwachsene). Auch die Erwachsenen fühlen sich in bestimmten Bereichen des Hauses irgendwie komisch, da ist vielleicht eine Spannung, Traurigkeit oder Kälte. Es kann auch sein, dass man auf einmal leichte gesundheitliche Probleme bekommt oder sich irgendwie die sonst ganz harmonische Beziehung zum Ehepartner verändert und man sich viel mehr streitet als sonst.

Vielleicht erfährt man dann noch, dass in dem Haus vorher jemand gestorben ist oder die Vorbesitzer immer krank oder insolvent waren. Dies sind dann diese Momente, in denen man darüber nachdenkt, eine energetische Hausreinigung machen zu lassen und sich dabei erwischt, wie man heimlich in einen Esoterikladen geht oder die Freundin, die Yoga macht, fragt, ob sie schon mal komische Energien im Haus gespürt hat.

Und in diesen Momenten erhält man allerlei Ratschläge, wie: „Nimm ein bisschen Weihrauch, zünde es an und laufe durch dein Haus!“ oder: „Du kannst klatschen, das hat man früher so gemacht und das vertreibt die Geister!“ oder man erhält sogar direkt eine Telefonnummer von einer Schamanin, die böse Dämonen vertreibt.

Grundsätzlich ist gegen diese Vorgehensweise überhaupt nichts einzuwenden, doch oftmals spüren Menschen nach ihrer Räucherung mit Weihrauch oder dem Klatschen keine Erleichterung. Das Haus fühlt sich genauso an wie vorher: Das bedrückende, beklemmende Gefühl bleibt, man fühlt sich weiter beobachtet und an der Stelle im Wohnzimmer ist immer noch diese unbeschreibliche Kälte. Das liegt daran, dass Weihrauch vielleicht nicht der richtige Räucherstoff ist und das Klatschen allein eben noch keine schlechten Energien vertrieben hat.

Eine energetische Hausreinigung ist an sich ein sehr leicht erlernbares Werkzeug, das sich keineswegs auf ein Zuhause begrenzt. Es geht darum, ein Verständnis zu entwickeln, wie Energien entstehen, wie Energien sich darstellen und wie man Energien wieder wandeln kann.

Was sind diese Energien?

Sicherlich hast du schon einmal gespürt, dass dein Freund anrufen wird oder gespürt, wenn es jemandem schlecht geht. Du hast bestimmt auch schon einmal einen Raum betreten und dich unwohl gefühlt. Die Luft war irgendwie so unter Spannung oder so dick, dass man sie schneiden könnte. Du hast dich bestimmt auch schon einmal „gesund“ oder „krank“ gedacht, indem du einen bestimmten Gedanken immer wieder intensiv gefühlt hast. All das sind Formen von „Energie“.

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort und jede Handlung erzeugen eine Energie, eine Art energetischen Abdruck, die Spuren, im Körper, deiner Aura oder auch im Haus hinterlassen.

ÜBUNG Du kannst das gern einmal in zwei Räumen ausprobieren: In einen Raum denkst du an schöne Ereignisse aus deinem Leben, Erinnerungen, die schöne Gefühle in dir auslösen. Sprich in diesem ersten Raum auch immer wieder positive Worte aus. In den anderen Raum gehst du immer dann, wenn du sauer, wütend, ängstlich oder traurig bist und lass dort all deine schlechten Gedanken und Worte raus. Nach wenigen Tagen bis Wochen wirst du merken, wie deine Worte und Gefühle in diesen Räumen irgendwie nachhallen und nachwirken. In dem einen Raum fühlst du dich wohl und spürst dich positiv aufgeladen und kraftvoll. Der andere Raum macht dich traurig und zieht dich irgendwie runter.

Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jedes Wort und jede Handlung hinterlassen ihre Spuren. Das ist der Grund, warum so viele Menschen von der Wichtigkeit des positiven Denkens sprechen. Doch mach dir bitte keine Sorgen: Ein Gedanke, der ab und zu auftaucht, oder ein böses Wort, das du mal aussprichst, hat kaum eine Wirkung auf dich und dein Haus. Das liegt daran, dass im Haus so viele Energien herumschwirren und sich Energien immer gegenseitig beeinflussen. Die kleine Wolke, die du mit deinen Worten erzeugt hast, wird sich schnell auflösen.

Doch was ist, wenn man immer wieder streitet oder sorgenvolle Gedanken hat? Was ist, wenn man immer wieder die gleichen Gedanken oder Gefühle spürt oder dieselben Worte ausspricht? Was ist, wenn etwas Schreckliches im Haus vorgefallen ist oder eine böse Handlung durchgeführt wurde? Dann werden nicht nur einfache Energien erzeugt, kleine Wölkchen, die sich von allein wieder verziehen. Dann werden dichte Energiefelder erschaffen, große und kräftige Gewitterwolken, die sich nicht mehr so schnell und einfach auflösen. Und das sind dann jene Energiefelder, die wir im Haus spüren, und dies sind auch die Energiefelder, die man bei einer Hausreinigung „reinigt“ und umwandelt.

Wie verändert man diese Energiefelder?

Man verändert sie, indem man ein neues Energiefeld erschafft, das höher schwingt, das eine andere Information trägt und das fähig ist, die alte Energie zu transformieren: Es mag sein, dass in meiner Wohnung das Gefühl von Angst gespeichert ist. Wenn ich das Gefühl von Vertrauen in die Wohnung gebe, wandelt sich die Angstenergie.

So wie das im Inneren funktioniert, funktioniert es auch im Außen. So wie im Kleinen, so auch im Großen: Wenn du schlecht drauf bist, in dir eine „schlechte“ Energie oder Stimmung herrscht, dann zwingst du dich vielleicht gedanklich auf etwas Gutes auszurichten. Die dunkle Stimmung in dir verändert sich, da du dir helle Gedanken machst.

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert auch die Hausreinigung. Es geht darum, Energien zu wandeln. Es geht darum, zu erkennen, dass alles Energie ist und dass ich, wenn ich genug Kraft erzeuge, jedes energetische Feld wandeln kann. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, jede Energie kann gewandelt werden, ob in uns selbst oder in unseren Häusern. Sie können gewandelt werden, wenn ich eine gegenteilige oder positivere Energie erschaffe, die dann die Fähigkeit hat, das vorherige Feld zu wandeln. Hier fehlt eine entscheidende Zutat: unsere Bewusstheit, unsere Energie, unsere Absicht und somit unsere Kraft.

Wie erzeugt man diese Kraft?

Vielen Menschen fehlt es an dieser Kraft und es mangelt ihnen auch am Glauben. Aber das ist okay, denn es gibt zahlreiche Hilfsmittel, die uns bei einer Hausreinigung helfen und genug Kraft erzeugen, um Energiefelder zu wandeln. Denn darum geht es eben: Genug Kraft zu erzeugen, damit ein Energiefeld gewandelt wird.

Diese Kraft wird zum Beispiel von bestimmten Pflanzen und Harzen benutzt, die man räuchern kann. Ich benutze seit jeher eine Räuchermischung aus Weißem Salbei, Zedernspitzen, Sweetgrass, Angelikawurzel und dem Harz Weißer Copal. Doch nicht nur das Räuchern hat einen harmonisierenden Einfluss auf die Hausenergie. Den gleichen Zweck erfüllt auch Weihwasser, in dem viele Gebete und Gesänge gespeichert sind. Es gibt auch noch die vier Elemente, wie dem Wasser, der Erde (Salz), dem Feuer (Kerze) und der Luft (der Rauch), die wir bei einer energetischen Hausreinigung nutzen können.

Manch einer von uns kennt sich mit Kraftsymbolen aus, egal ob Reiki-Symbole, das OM, Engelsymbole oder andere Energiesymbole. Viele Symbole wirken bereichernd und transformierend auf die Aura unserer Wohnung. Und man kann Klänge für sich nutzen. Eine Trommel zum Beispiel erdet Energien, eine Klangschale kann Energien harmonisieren.

Es gibt so viele Hilfsmittel, die wir nutzen können und die uns dabei unterstützen, unsere eigenen vier Wände wieder in eine Oase des Friedens und der Harmonie zu wandeln.

Eine kleine Anleitung

Besorg dir ein feuerfestes Gefäß und füll ordentlich Sand hinein. Nimm Räucherkohle und zünde sie an. Warte einen Moment und leg dann die Kräuter oder Harze, die du ausgewählt hast, auf die Kohle.

Geh nun räuchernd durch die Räume deines Hauses. Der Rauch mit all den guten Kräften der Pflanzen wird sich überall verteilen und wirken.

Wenn du einen starken Bezug zu den vier Elementen hast, dann nimm geweihtes Wasser und verteil es im Haus. Oder streu Salz aus, auch das zieht destruktive Energien an. Du kannst auch mit dem Element Feuer und einer Kerze arbeiten. Oder nutz eine Klangschale oder Trommel. Rüttel die alten Energien richtig auf und transformiere sie durch den Rhythmus der Trommel und dem klaren Klang der Schale. Auch ein Energiespray oder ätherische Öle haben einen Einfluss auf die Raumenergie.

Es gibt viele Wege, die man gehen kann. Denk daran: Ein Energiefeld wird meistens durch die Gefühle, Gedanken, Taten und Worten von Menschen erschaffen. Und ein jedes Energiefeld kann man wandeln, in dem man ein positives Energiefeld erschafft, dass stark genug ist, das andere Feld umzuwandeln. Das Wichtigste bei einer Hausreinigung bist du und deine bewusste Absicht und Ausrichtung.

Der Geist beherrscht die Materie. Nicht andersherum. Und du bist der Geist, geboren in die Materie und fähig, Materie zu wandeln!

Viel Freude bei deiner Hausreinigung!

