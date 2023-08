Die 5Rhythmen© sind eine der Inspirationsquellen des Ecstatic Dance und haben ein erstaunliches Heilpotenzial. Worin dieses liegt, und warum Tanzen allgemein so faszinierend und bereichernd ist – über die neue Lust am ekstatischen Tanz.

5Rhythmen, Ecstatic Dance, Swing oder Tango – Tanz als verbindende oder bewusstseinserweiternde Praxis erlebt derzeit eine Popularität wie einst Yoga oder Meditation. Woher die Freude am Tanz kommt, warum Tanzen so gesund und heilsam ist, und was die 5Rhythmen sind, darum geht es in diesem Artikel von Julia Johannsen. Sie tanzt seit siebzehn Jahren leidenschaftlich die 5Rhythmen nach Gabrielle Roth und hat kürzlich an einem Heartbeat-Workshop mit der 5Rhythmen-Lehrerin Dagmar Cee im Seminarhaus Hollerbühl teilgenommen.

Wir sind gekommen, um zu tanzen. In einem Raum mit Aussicht, inmitten von Wiesen voller Blumen im südlichen Schwarzwald. Das Haus ist umgeben von Bergen und Wäldern und magischer Stille, nur Kuhglocken sind zu hören. Die Sonne auf der Terrasse lädt zum Verweilen ein, die Wiesen zum Hineinfallen. Hier werden wir fünf Tage lang die 5Rhythmen tanzen. Wir – das sind dreißig Menschen aus sechs verschiedenen Ländern, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Doch eines verbindet uns: Wir wollen tanzen, bis wir uns im Beat der Musik auflösen, bis die Schalen von uns abfallen und wir in unserem Kern ankommen.

Die 5Rhythmen sind eine Tanzmeditation, die von Gabrielle Roth seit den späten 1960er Jahren in Esalen entwickelt und in den späten 1970er Jahren in New York etabliert wurde. Die Tänzerin hat mit Rockstars, Priestern und Priesterinnen gearbeitet, mit alten und psychisch kranken Menschen, mit Kindern und mit Intellektuellen. Über Jahrzehnte hat sie den Tanz als eine Form der Heilung erforscht und auch eigene körperliche Verletzungen durch ihn geheilt. „Die Rhythmen gibt es nicht nur im Tanz, sie durchziehen unser ganzes Leben“, schreibt Gabrielle Roth in einem ihrer Bücher. „Denk an ein unvergessliches sexuelles Erlebnis. Da bewegen wir uns durch die ganze Welle der Rhythmen“. Die fünf Rhythmen, das sind Flowing, Staccato, Chaos, Lyrical und Stillness.

Die 5Rhythmen wurden in den letzten zehn Jahren immer populärer, noch populärer die Ecstatic-Dance-Bewegung, die in den späten 2000er Jahren von Hawaii über Kalifornien nach Europa kam und von den 5Rhythmen und Body Choir inspiriert ist. Es gibt eine neue Lust am puren und ekstatischen Tanz, eine Sehnsucht nach diesem Urtanz, den jedes Kind tanzen kann. Den Seelentanz, den wilden Tanz, der uns die Erlaubnis gibt, nüchtern die Kontrolle zu verlieren, den wir barfuß tanzen, in […]