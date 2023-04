Kali: Die Göttin, die gegen das Böse kämpft

Mit ihrem wilden Ausdruck und ihren kriegerischen Accessoires kann diese Gottheit einem schon mal Angst machen. Doch so furchterregend ist sie nicht, gilt sie doch auch als Schutzgöttin.

Kali: Die dunkle, geheimnisvolle Göttin

Der indischen Mythologie zufolge gilt „die Dunkle“, „die Schwarze“ oder „die Geheimnisvolle“, wie Kali auch gerne genannt wird, nur als eine Erscheinungsform von Durga oder Parvati. Als Dämonen einst übermächtig wurden und die kosmische Harmonie durch sie bedroht wurde, wurde Kali aus Durgas Stirn geboren und erfüllte anschließend das Weltall mit einem schrecklichen Schrei. Ihre Zerstörungswut richtet sich also gegen die dunklen Mächte. In anderen Erzählungen wird sie als die dunkle Manifestation Parvatis betrachtet und gilt als eine der zehn großen tantrischen Göttinnen der Weisheit. Zu ihnen zählen auch Dhumavati, die Beschützerin der Ausgestoßenen sowie Tara, die Retterin.

Als Mahakali repräsentiert sie die höchste Wirklichkeit und wird als solche teilweise mit Brahman auf eine Stufe gestellt. Von Frauen wird sie gerne als eine sehr emanzipierte Göttin verehrt, die unabhängig von Shiva, ihrem männlichen Gegenpol ist. Auf vielen Abbildungen tanzt Kali sogar auf Shiva. Eine andere Erzählung lautet, dass Gott Shiva sich unter ihre Füße warf. Als die Göttin realisierte, auf wem sie stand, beendete sie umgehend den Tanz und streckte ihre Zunge heraus, als Zeichnen der Scham, die sie in diesem Moment für ihre Unwissenheit empfand.

Die Göttin der Zeit

Da aus ihr alles entsteht und vergeht, wird Kali auch gerne als Göttin der Zeit bezeichnet. Kala bedeutet „Zeit“ oder „Zeitpunkt“. Sie wohnt an Orten, die dem Tod geweiht sind. Wie zum Beispiel Verbrennungsplätzen, jenen Orten, wo sich der Übergang von Raum und Zeit in die Ewigkeit befindet. Tantra-Texten zufolge entsteht sogar die ganze Schöpfung aus ihr. Und alle Wesen kehren nach ihrem Tod wieder zu ihr zurück.

Kali fällt eine weitere wichtige Rolle zu: Sie repräsentiert die Shakti, die Fruchtbarkeit, Kreativität und weibliche Energie.

Anzeige





Im Volksglauben der Hindus wird sie als eine der wenigen Gottheiten verehrt, die in der Lage ist, Wünsche zu erfüllen. Darüber hinaus ist sie auch diejenige, die die Ignoranz, das Nichtwissen und die Illusion der Menschen beendet.

Erscheinungsformen Kalis

Wie jede andere Gottheit, so hat auch Kali ihre besondere Erscheinungsform. Meistens wird sie mit dunkler Haut dargestellt. Ihre langen Haare sind offen, ihre Bekleidung ist spärlich und mal wird sie mit vier, mal mit zehn Armen gezeigt.

Fünf wichtige Merkmale sind:

Ihre herausgestreckte Zunge: Diese kann ihre gewaltvolle Seite repräsentieren, die sich zeigte, als sie Shiva fast umbrachte. Sie wird aber auch als Zeichen der Scham über diese Handlung angesehen.

Eine Schädelkette: Kali trägt eine Kette mit Köpfen ihrer Opfer und zeigt, wie zerstörerisch diese Göttin sein kann.

Ihre Krone / Jvalakesha: Wörtlich übersetzt bedeutet der Name „flammendes Haar“. Jvalakesha besteht aus wild abstehenden Haaren, die den Kopf der Göttin wie eine Feuerkrone umgeben.

Kali wird mal mit vier, mal mit zehn Armen gezeigt. Ihre Handhaltungen lassen sich u.a. wie folgt deuten: Mit der Abhaya-Mudra gibt Kali Schutz. Damit wird ihre Funktion als Schutzgöttin deutlich. Mit einer anderen Hand macht sie manchmal Varada-Mudra, die wunscherfüllende und segensspendende Handhaltung.

Ihr wichtigstes Begleittier ist der Goldschakal.

Kali als deine Schutzgöttin

Viel zu häufig haben wir unbegründete Ängste vor den scheinbar dunklen Gottheiten wie Kali. Dabei sind sie es, die uns aus der Unwissenheit und der Illusion herausführen. Deshalb ist es gut zu wissen, dass Kali aus der Dunkelheit kommt, um uns zurück ins Licht zu führen. Der Tod ist kein finaler Endzustand, sondern eine Transformation.

So kann auch Kali dich darin unterstützen, das hinter dir zu lassen, was schon lange nicht mehr in dein Leben gehört: Alte Ansichten, Meinungen oder Menschen, die zu deiner heutigen Entwicklung nicht mehr passen.

Es erfordert Mut, Kali als Meditationsobjekt zu nehmen, weil sie uns deutlich macht, dass alles vergänglich ist. Und dies zu akzeptieren, ist wohl für uns alle schwer und schmerzhaft.

Wenn es dir jedoch gelingt, dich deiner eigenen Vergänglichkeit und auch der eigenen Angst zu stellen, dann wird Kali dich sicher und liebevoll durch die Dunkelheit tragen. Schau ihr ins Gesicht und mach dir bewusst, dass diese Konfrontation dich von allen inneren und äußeren Fesseln befreien kann.

Kali ist jene Göttin, die dich darin unterstützen kann, wenn es darum geht, „kleine und große Tode“ zu überstehen: Abschiede, Krisen, Scheitern, Trennungen, Enttäuschungen und Verluste. Mit ihr an deiner Seite kannst du zurückkehren ins Licht. Durch Kali an deiner Seite wirst du erkennen, dass es nicht dein persönliches Versagen ist, weshalb du etwas verlierst oder etwas zu Ende geht. Sie hilft dir zu erkennen, dass ständige Veränderung zum Leben selbst gehört. Jeder von uns ist davon betroffen. Je mehr wir bereit sind, loszulassen von dem Gedanken, dass uns etwas oder jemand immer gehören muss, desto leichter wird es sein, uns davon zu trennen.

Kali fordert dich auch auf, ganz im gegenwärtigen Moment zu sein. Denn bereits morgen kann dir das, was dir lieb und teuer ist, schon nicht mehr zur Verfügung stehen.

Innere Dämonen erkennen

Mit Kali an deiner Seite kannst du dich auch deinen eigenen, dunklen inneren Dämonen zuwenden. Sie möchte dich einladen, ihnen mutig ins Gesicht zu schauen. Diese Dämonen können sich äußern in Habgier, Angst, Wut, Gewalt in Gedanken und Taten, aber auch in destruktiven oder depressiven Gedanken.

Schau dir hierfür deine eigenen Gedanken und Gefühle an. Welcher innerer Kritiker, welche düsteren Antreiber oder machthungrige Dämonen bestimmen deine Gedanken? Es braucht viel Liebe und Achtsamkeit, die Dämonen als solche zu erkennen. Sie können auch im Namen der Wahrheit daherkommen, sind dabei jedoch einfach nur Gedanken oder Gefühle, die dich beherrschen wollen.

Übung: So kannst du dich mit Kali verbinden

Die tanzende Kali

Such dir Musik aus, die für dich Kali zum Ausdruck bringen könnte. Sie kann wild, schwer, laut, dramatisch, kämpferisch und energiegeladen sein. Tanz rhythmisch und aktiv zu dieser Musik und stell dir dabei vor, dass du eine Verkörperung von Kali bist. Du kannst dabei lachen, schreien, stampfen. Lass alle Gefühle raus, die sich dir zeigen. Du musst nicht länger das brave Kind oder die gute Yogini sein. Du darfst dich von Kali führen lassen; darfst zur Kali werden. Vergiss nicht, dass sie dich aus der Dunkelheit ins Licht führen wird. Je mehr du dabei zu deinen Schattenseiten stehst, desto heller wird das Licht sein, dass am Ende aus dir erstrahlen wird.

Leg dich am Ende dieser Meditation auf den Boden und spüre dem Tanz und den Gefühlen nach, die aufgetaucht sind. Dank der Göttin Kali innerlich dafür, dass sie sich dir gezeigt hat oder durch dich getanzt hat. Mach dir bewusst, dass du sie jederzeit wieder rufen kannst.

Kali als eine Erscheinungsform von Durga / Parvati Qualität: Kampf gegen das Böse / Angst überwinden / Besiegen der dunklen Kräfte

Chakra: Kronenchakra (Parvati)

Mantra: Om Shri Mahakalikayai Namaha

Zum Weiterlesen:

Kalashatra Govinda: Shiva Shiva! Das Geheimnis der indischen Götter – Mythen, Meditationen, Rituale. Kailash Verlag 2014