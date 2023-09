Yoga in Sevilla

Ohne Hektik, aber gern mit Trubel: In Sevilla lässt es sich inmitten quirliger Lebensfreude wunderbar entspannen und genießen – Yoga gehört natürlich mit dazu.

Sevilla hat einen ganz eigenen Rhythmus. In den Straßen ist keinerlei Hektik wahrzunehmen, egal wie viele Menschen durch die schmalen Gassen der Altstadt strömen oder abends auf der Straße laute Trauben bilden. Die Sevillanos bleiben gelassen. Neben den imposanten Kathedralen schmiegen sich Cafés und Tapas-Bars aneinander, im Hochsommer werden weiße Segel über die Dächer gespannt, um Schatten zu spenden, und sonntagnachmittags sitzt man mit Freunden und Familien in einem der unzähligen Cafés auf der Almeda de Hercules oder am Ufer des Guadalquivir zusammen. Moderne und Tradition treffen hier in Sevilla auf besondere Weise aufeinander.

Auch in den Yogastudios existieren die verschiedenen Yogastile friedlich nebeneinander: Iyengar und Hatha-Yoga bilden die Basis der meisten Yogaschulen, aber auch Kundalini, Ashtanga, Aerial Yoga und Vinyasa-Klassen finden sich auf den meisten Stundenplänen der Stadt wieder. Hinzu kommen unzählige Extra-Kurse, die auf Flyern, an Hauswänden oder an Laternenpfosten angekündigt werden. Wer Sevilla an einem Wochenende besucht, hat yogatechnisch allerdings schlechte Karten: Unterrichtet wird ausschließlich von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag ist yogafrei, es sei denn, es finden außer der Reihe Workshops statt. Einzige Ausnahme ist Oyoga, wo samstagvormittags eine Vinyasa-Klasse angeboten wird. In den meisten Studios sind Drop-in-Klassen möglich.

Yogastudios

1 Esana Yoga

Inmitten der kleinen Gassen der Altstadt, gleich um die Ecke des Metropol Parasol, liegt das Studio Esana Yoga. In den zwei schönen, puristisch designten Räumen des Studios finden von Montag bis Freitag über 30 Kurse statt – von sieben Uhr morgens bis in den späten Abend hinein. Neben Hatha- und Power Yoga wird auch Ashtanga Yoga, in geführten Klassen und im Mysore-Style, unterrichtet. Hinzu kommen Kurse für Schwangere und Yoga Therpeutico, bei dem die individuelle Körpererfahrung im Fokus steht. Wer Lust auf eine intensivere Yogapraxis am Wochenende hat, kann auf die ausgesuchten Workshop-Angebote am Samstag zurückgreifen.

www.esanayoga.es

2 Gompa Yoga

Westlich des Flusses Guadalquivir, im quirligen Triana-Viertel, bietet das Yogastudio Gompa in seinen zwei hellen, luftigen Räumen von Montag bis Donnerstag verschiedene Yogaklassen und regelmäßige Meditationen an. Eine Besonderheit ist die umfangreiche Bibliothek des Studios, die Bücher […]