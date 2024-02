Delicious Mauritius

Yoga und Atmen auf der Perle im Indischen Ozean: Ferien im „Heritage Resort“ auf der ebenso schönen wie exotischen Trauminsel Mauritius.

Sie ist eine Rarität unter Sammlern, die „Blaue Mauritius“. Nur wenige besitzen ein Exemplar von ihr. Ebenso kostbar sind die Stunden, Tage oder Wochen, die man auf Mauritius in einem der führenden Resorts und Spas verbringen kann.

Die Heritage Resorts bieten eine reizvolle Mischung aus Erholung und Erlebnis an. Drei unterschiedliche Konzepte sind hier vereint: all inclusive, individuell oder exquisit.

Und – zugegeben – das hat schon was: frühmorgens direkt am Strand Pranayama oder unter einem der großen Banyan-Bäume reinigende Atemübungen in milder Meeresluft.

Im Flugzeug habe ich mich noch bei dem Gedanken ertappt: Ist es wirklich notwendig, so weit zu reisen, um gut zu speisen, ein bisschen Sonne zu tanken und das Meer wieder einmal zu sehen? Doch all diese Überlegungen heben sich bei der Ankunft wie von selbst auf. Wie könnte es anders sein: Das milde Tropenklima, der Strand mit weißem Sand, die Palmen um den Pool, das delikate Essensangebot, die stilvoll möblierten Zimmer, Appartements und Villen und das herzliche, einladende Lächeln der Gastgeber lassen all den Stress und die winterlichen Temperaturen im fernen Deutschland vergessen.

Der Kolonialstil mit französisch anmutenden Wasserspielen, geschmackvolle Villen und weite Außenlangen, tropische Gewächse und der weite Blick auf die immergrünen Golfanlagen machen die gesamte Insel zu dem, als das sie bekannt ist: zu einem Paradies für Urlauber und für Golfer. Vor zehn Jahren öffneten die Heritage Resorts hier ihre Pforten. Stilvoll im weißen Anzug und mit Chapeau begrüßt eine Portierin den Gast. Der Heritage-Komplex besteht aus drei verschiedenen Bereichen: dem „Awali“, einer aparten, lehmroten Bungalow-Anlage im Afro-Pueblo-Stil (hier ist für den Gast das Meiste inklusive), dem „Le Telfair“, einem großzügigen Arrangement von Häusern im Kolonialstil (hier kann der Gast individuell nach seinen Wünschen kombinieren), und „The Villas“ für den Exklusiv-Urlauber, der eine einzigartige Erfahrung sucht. Das Besondere: Der Gast kann sich auch zwischen den einzelnen Bereichen frei bewegen. Im „Awali“ findet man leicht Kontakt zu anderen Urlaubern. Im „Telfair“ ist es, auch bei ausgebuchten Zimmern, nirgends überfüllt. Individualität wird hier großgeschrieben. Und in „The Villas“ auf der anderen Seite des Areals, […]